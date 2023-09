Brusel 11. septembra (TASR) - Ekonomika Európskej únie (EÚ) aj eurozóny porastie pomalšie, než sa predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



EK znížila prognózy rastu ekonomiky eurozóny v tomto aj budúcom roku. EK počíta, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny tento rok stúpne o 0,8 % a v roku 2024 o 1,3 %. Ešte v máji očakávala expanziu o 1,1 %, respektíve o 1,6 %.



Dôvodom zhoršenia vyhliadok je negatívny vplyv inflácie na spotrebiteľský dopyt a fakt, že najväčšia ekonomika regiónu, Nemecko, sa tento rok dostane do recesie.



"Slabý domáci dopyt, najmä spotreba, ukazuje, že vysoké a stále rastúce spotrebiteľské ceny väčšiny tovarov a služieb si vyberajú väčšiu daň, než sa očakávalo v jarnej prognóze," uviedla Komisia vo svojich priebežných prognózach vývoja HDP a inflácie pre 5 najväčších ekonomík eurozóny. "A to aj napriek klesajúcim cenám energií a mimoriadne silnému trhu práce, ktorý zaznamenal rekordne nízke miery nezamestnanosti, pokračujúcu expanziu zamestnanosti a rastúce mzdy," uviedla EK.



Komisia predpovedá, že inflácia v eurozóne tento rok dosiahne 5,6 % a 2,9 % v roku 2024. To znamená, že tempo rastu cien v regióne zostane nad dvojpercentným inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). EK vo svojich májových prognózach počítala v tomto roku s infláciou na úrovni 5,8 a v roku 2024 na úrovni 2,8 %.



ECB od polovice roka 2022 rýchlo sprísňovala menovú politiku, aby zastavila rekordný rast cien, čím zdražila úvery pre ekonomiku. To je tiež dôležitým dôvodom zhoršenia prognóz rastu ekonomiky.



"Prudké spomalenie poskytovania bankových úverov ekonomike ukazuje, že sprísňovanie menovej politiky ovplyvňuje ekonomiku," uviedla EK.



Komisia predpovedá, že nemecká ekonomika tento rok klesne o 0,4 %, pričom ešte v máji počítala s jej rastom o 0,2 %. V budúcom roku by mala potom najväčšia európska ekonomika expandovať o 1,1 % a nie o 1,4 %.



EK takisto zhoršila prognózy rastu talianskej a holandskej ekonomiky v tomto roku na 0,9 %, respektíve 0,5 % z 1,2 %, respektíve 1,8 %.



Komisia, naopak, zlepšila predpovede pre Francúzsko a Španielsko, keď aktuálne počíta s expanziou o 1 %, respektíve o 2,2 % namiesto o 0,7 %, respektíve 1,9 %.



EK takisto zhoršila predpovede rastu ekonomiky celej Európskej únie (EÚ). V tomto roku očakáva +0,8 % namiesto +1 % a +1,4 % namiesto +1,7 % v roku 2024.