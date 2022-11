EK zrejme schváli maďarský plán obnovy, ale pozastaví uvoľnenie peňazí

Brusel 24. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala schváliť maďarský plán obnovy, uvoľnenie peňazí však pozastaví, kým Budapešť nesplní požadované podmienky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európska komisia (EK) na budúci týždeň zrejme schváli plán obnovy Maďarska, čím ponechá možnosť neskoršieho uvoľnenia peňazí. Ich vyplatenie však bude pozdržané, kým Budapešť nesplní dohodnuté podmienky, uviedli zdroje z EK.



Maďarsko by z grantov EÚ určených na prechod k zelenej ekonomike a digitalizáciu mohlo dostať až 5,8 miliardy eur. Budapešť tieto prostriedky zúfalo potrebuje v situácii vysokej inflácie, spomaľovania rastu ekonomiky a prudkého zvýšenia nákladov na obsluhu dlhu.



EK okrem toho na budúci týždeň zrejme odporučí vládam členských krajín EÚ, aby pozastavili 65 % transferov alebo 7,5 miliardy eur z úniového rozpočtu určených Maďarsku, kým Budapešť nesplní niektoré podmienky týkajúce sa predovšetkým nezávislosti súdov.



Rozhodnutie EK o pozastavení peňazí pre Maďarsko v celkovom objeme 13,3 miliardy eur prichádza po mesiacoch rokovaní s pravicovou vládou Viktora Orbána o obavách EÚ týkajúcich sa vysokej korupcie, zabezpečenia nezávislosti súdov, nevládnych inštitúcií a médií rovnako ako dodržiavania práv menšín.



Budapešť mala podľa dohody s EK prijať opatrenia týkajúce sa niektorých z týchto kľúčových bodov do 19. novembra, ale podľa predstaviteľov EK predbežné hodnotenie ukázalo, že kroky vlády boli nedostatočné.



EK chce schváliť maďarský plán obnovy, aby existovala možnosť neskoršieho uvoľnenia peňazí. Bez schválenia v tomto roku by totiž 70 % z nich bolo nenávratne stratených.