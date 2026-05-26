Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Ekonomika

EK zrejme uzavrie protimonopolné vyšetrovanie Googlu vysokou pokutou

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Išlo by o najvyššiu pokutu, akú EÚ doteraz uložila za porušenie nového nariadenia o digitálnych trhoch DMA.

Autor TASR
Brusel 26. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) zrejme uzavrie svoje vyšetrovanie Googlu, ktorý patrí koncernu Alphabet, vysokou pokutou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Nemecký denník Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje z Európskej komisie (EK) uviedol, že protimonopolné vyšetrovanie Googlu sa blíži ku koncu a jej výsledok bude oznámený ešte pred letom. EK podľa Handelsblattu udelí Googlu pokutu vo vyšších stovkách miliónov eur. Dodal, že by išlo o najvyššiu pokutu, akú EÚ doteraz uložila za porušenie nového nariadenia o digitálnych trhoch DMA.

Vyšetrovanie, ktoré sa oficiálne začalo v marci 2025, sa týka obáv, že Google vo výsledkoch vyhľadávania zvýhodňuje vlastné služby. Cieľom je zabezpečiť, aby najpoužívanejší internetový vyhľadávač na svete dodržiaval európsku reguláciu.

EK viac zaujíma, aby s Googlom našla budúce riešenie na zabezpečenie súladu pravidiel než udelenie pokuty, uviedol hovorca EK Thomas Regnier.

EK začiatkom mesiaca uviedla, že Googlu poskytla ešte trochu viac času na rozptýlenie obáv po tom, čo predchádzajúci návrh spoločnosti nepostačoval.
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

Ryanair pridá v Bratislave štvrté lietadlo, spustí linku do Turína