EK zrejme uzavrie protimonopolné vyšetrovanie Googlu vysokou pokutou
Išlo by o najvyššiu pokutu, akú EÚ doteraz uložila za porušenie nového nariadenia o digitálnych trhoch DMA.
Autor TASR
Brusel 26. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) zrejme uzavrie svoje vyšetrovanie Googlu, ktorý patrí koncernu Alphabet, vysokou pokutou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nemecký denník Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje z Európskej komisie (EK) uviedol, že protimonopolné vyšetrovanie Googlu sa blíži ku koncu a jej výsledok bude oznámený ešte pred letom. EK podľa Handelsblattu udelí Googlu pokutu vo vyšších stovkách miliónov eur. Dodal, že by išlo o najvyššiu pokutu, akú EÚ doteraz uložila za porušenie nového nariadenia o digitálnych trhoch DMA.
Vyšetrovanie, ktoré sa oficiálne začalo v marci 2025, sa týka obáv, že Google vo výsledkoch vyhľadávania zvýhodňuje vlastné služby. Cieľom je zabezpečiť, aby najpoužívanejší internetový vyhľadávač na svete dodržiaval európsku reguláciu.
EK viac zaujíma, aby s Googlom našla budúce riešenie na zabezpečenie súladu pravidiel než udelenie pokuty, uviedol hovorca EK Thomas Regnier.
EK začiatkom mesiaca uviedla, že Googlu poskytla ešte trochu viac času na rozptýlenie obáv po tom, čo predchádzajúci návrh spoločnosti nepostačoval.
