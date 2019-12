EK zrušila pre Slovensko infekčnú oblasť afrického moru ošípaných

Bratislava 19. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) zrušila pre Slovensko stanovenú infekčnú oblasť afrického moru ošípaných (AMO). Vďaka zvoleným opatreniam sa podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku mimoriadne rýchlo zastabilizovať. Nákaza však naďalej pretrváva u diviačej zveri, a preto o ďalšom vývoji nákazy na Slovensku bude rozhodovať zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Vďaka úsiliu, správnym opatreniam, intenzívnej komunikácii a nekompromisným riešeniam v dotknutých chovoch ošípaných sa nám podarilo africký mor ošípaných na území SR mimoriadne rýchlo zastabilizovať. Je to veľký úspech a dôkaz funkčnosti nášho systému. Neznamená to však, že sa zajtra nemôže táto nákaza objaviť inde. Osud vývoja tejto nákazy je teraz v rukách všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s ošípanými, diviačou zverou, krmovinami a produktmi z bravčového a diviačieho mäsa. Rozhodovať bude zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných strán pri prevencii prenosu tejto vysoko infekčnej nákazy," uviedla Gabriela Matečná (SNS), podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



EK na základe preukázania zvládnutia situácie a utlmenia nákazy v chovoch domácich ošípaných podľa Hrežíka zrušila prísne obmedzenia a zmenila stanovenú infekčnú oblasť pre SR. Znamená to úpravu možnosti premiestňovania ošípaných z komerčných registrovaných chovov, označovanie mäsa jatočných ošípaných pochádzajúcich z týchto oblastí oválnou značkou platnou pre celé územie EÚ a uľahčenie obchodovania s bravčovým mäsom a ošípanými.



Hrežík pripomenul, že AMO, v relatívne krátkom čase, nekontrolovane zasiahol veľkú časť územia Európy. Na území SR je nákaza AMO naďalej lokalizovaná len v dvoch okresoch (Trebišov a Michalovce). Posledný prípad v chove domácich ošípaných bol z 19. augusta tohto roku, odvtedy sa AMO vyskytol už len u diviačej zveri. K 19. decembru 2019 SR eviduje ešte 29 prípadov u diviaka. Naďalej tak pretrváva infekčná oblasť pre výskyt AMO u diviačej zveri.



Na území SR preto podľa Hrežíka pokračuje intenzívny lov diviačej zveri. Spolupráca s poľovníkmi je na výbornej úrovni, rovnako ako plnenie opatrení. Od začiatku sezóny poľovníci znížili stavy diviačej zveri už o viac ako 54.373 kusov, čo je oproti minulému roku viac o 14.343 diviakov. Keďže je šírenie AMO aj u diviačej zveri, v porovnaní s okolitými krajinami a s ohľadom na charakter tejto nákazy, minimálne, opätovne možno konštatovať, že zvolené veterinárne opatrenia sú účinné a správne.



Situácia za hranicami Slovenska je podľa neho však oveľa horšia a naďalej pribúdajú nové prípady. Len nedávno sa AMO priblížil na hranice Nemecka s Poľskom a opätovne tak táto nákaza ukázala, akú vzdialenosť dokáže prekonať.



Hrežík dodal, že v okolitých krajinách len v tomto kalendárnom roku zaznamenali už viac ako 5600 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Poľsku, ide o takmer 2100 prípadov, a viac ako 1380 prípadov v Maďarsku. Práve tieto dve krajiny výrazne ohrozujú územie SR. V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom. V prípade domácich chovov ošípaných počet pozitívnych prípadov presiahol hranicu 1840 nákaz. Len v tomto roku je tak evidovaných takmer 7500 prípadov AMO v okolitých krajinách. MPRV SR dôrazne upozorňuje, že naďalej platí zákaz dovozu ošípaných z infekčných krajín.