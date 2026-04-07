< sekcia Ekonomika
EK zvažuje zdanenie nadmerných ziskov energetických spoločností
Autor TASR
Brusel 7. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) pre prudko rastúce ceny ropy zvažuje zavedenie dane nadmerných ziskov pre energetické koncerny. Hovorkyňa Komisie v utorok uviedla, že sa takouto možnosťou v súčasnosti zaoberajú. Brusel tak reaguje na spoločnú požiadavku piatich členských štátov. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
Ministri financií a hospodárstva z Rakúska, Nemecka, Talianska, Portugalska a Španielska minulý týždeň vyzvali Komisiu, aby uvalila mimoriadne dane na energetické spoločnosti, ktoré profitujú z krízy spôsobenej vojnou v Iráne. V liste odoslanom v piatok (3. 4.) európskemu komisárovi Wopke Hoekstrovi odkázali na solidárnu daň, ktorú Európska únia (EÚ) zaviedla počas energetickej krízy vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Celoeurópske riešenie založené na pevnom právnom základe by podľa signatárov ubezpečilo občanov a podniky, že EÚ má záujem prinútiť tých, ktorí z vojny profitujú, aby prispeli k zmierneniu záťaže.
Šéfovia štátov a vlád EÚ už na samite v polovici marca vyzvali Komisiu, aby navrhla „cielené a dočasné opatrenia“ na riešenie energetickej krízy. Komisár pre energetiku Dan Jorgensen minulý týždeň uviedol, že Brusel čoskoro predloží balík opatrení. Hovorkyňa Komisie v utorok oznámila, že zatiaľ nie je stanovený termín zverejnenia návrhov. Na list piatich ministrov podľa nej Komisia odpovie vo „vhodnom čase“.
