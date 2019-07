EK zvažuje, že zablokuje prístup na časť finančných trhov

Podľa Komisie totiž Kanada, Brazília, Singapur, Argentína a Austrália neregulujú ratingové agentúry s rovnakou prísnosťou ako Brusel.

Londýn 29. júla (TASR) - Európska komisia (EK) údajne zvažuje, že zablokuje prístup piatich krajín na časť finančných trhov Európskej únie (EÚ). To by mohlo zasiahnuť aj Spojené kráľovstvo po jeho odchode z bloku. Uviedli to londýnske noviny Financial Times (FT).



Podľa Komisie totiž Kanada, Brazília, Singapur, Argentína a Austrália neregulujú ratingové agentúry s rovnakou prísnosťou ako Brusel, napísali noviny.



Európsky blok garantuje prístup na svoje finančné trhy poskytovateľom úverov z krajín mimo Únie, investičným spoločnostiam, zúčtovacím domom alebo ratingovým agentúram v rámci tzv. systému „rovnocennosti“, pokiaľ sa domnieva, že pravidlá v ich domácich krajinách sú v súlade s pravidlami EÚ.



Ale v prípade týchto piatich krajín si už nemyslí, že regulujú ratingové agentúry rovnako prísne. To znamená, že už nie sú v pozícii, ktorá by európskym bankám umožnila spoliehať sa na tieto ratingy, informovali FT a odvolaním sa na dokument, do ktorého nahliadli. Spomínaným krajinám tak hrozí, že prídu o niektoré práva v rámci prístupu na trhy EÚ. Bude to prvýkrát, keď EÚ zruší niektoré prístupové práva.



Aj Spojené kráľovstvo pravdepodobne bude musieť po odchode z bloku uplatňovať rovnako prísne pravidlá ako EÚ, ak nebude chcieť prísť o štatút rovnocennosti a prístup na jednotný trh.



Niektorí experti považujú tento krok za varovanie pre Britániu.



Podľa FT existuje približne 40 ustanovení o rovnocennosti a ich cieľom je zabezpečiť, aby obchodné platformy, makléri a iné spoločnosti vo finančných centrách mimo EÚ mohli slúžiť európskym klientom, pokiaľ podliehajú prísnej regulácii a dohľadu. Tieto ustanovenia využíva viac ako 30 krajín.