EK zverejní správu o pripravenosti krajín na zavedenie eura

Brusel 3. júna (TASR) - Európska komisia v stredu (4. 6.) oznámi, či členské štáty Európskej únie, ktoré neplatia eurom, spĺňajú kritériá na zavedenie spoločnej meny. V tzv. konvergenčnej správe Komisia posúdi stav stability cien a výmenných kurzov i celkový stav verejných financií dotknutých krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Najnovšiu hodnotiacu správu netrpezlivo očakávajú najmä v Bulharsku. Vládny kabinet v Sofii, ktorý úraduje od januára, sa usiluje o to, aby balkánska krajina vstúpila do eurozóny k 1. januáru budúceho roka. Minulý rok Bulharsko od Komisie nedostalo zelenú z dôvodu príliš vysokej inflácie.



V zmysle zmlúv EÚ sú všetky jej členské štáty s výnimkou Dánska povinné vstúpiť do eurozóny hneď, ako na to splnia požiadavky. Okrem Bulharska spoločnú menu zatiaľ neprijali Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Česká republika a Maďarsko.