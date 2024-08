EK zverejnila antisubvenčné vyšetrovanie čínskych elektromobilov

Brusel 20. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila zainteresovaným stranám návrh konečných zistení antisubvenčného vyšetrovania dovozu batériových elektrických vozidiel z Číny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia v rámci prebiehajúceho antisubvenčného vyšetrovania, ktoré rozbehla v októbri 2023, zverejnila návrh rozhodnutia o uložení konečných vyrovnávacích ciel na dovoz batériových elektromobilov z Číny. Tento návrh odzrkadľuje pripomienky zainteresovaných strán k dočasným vyrovnávacím clám uverejnené 4. júla, ako aj závery viacerých vyšetrovacích krokov, ktoré neboli v dočasnej fáze ukončené.



Zverejnenie návrhu konečných zistení je prechodným procesným krokom vo vyšetrovaní na ochranu obchodu. Cieľom je poskytnúť zainteresovaným stranám možnosť vyjadriť sa, ako sa to stalo aj v dočasnej fáze.



Keď Komisia zanalyzuje všetky pripomienky zainteresovaných strán a členské štáty Európskej únie (EÚ) vyjadria svoje stanovisko, konečné rozhodnutie bude zverejnené v úradnom vestníku Únie, a to najneskôr do 30. októbra 2024.



Hlavné novinky v návrhu konečných zistení, ktoré sa ešte môžu zmeniť na základe podložených pripomienok zainteresovaných strán, sú v podobe miernej úpravy navrhovaných colných sadzieb.



Pre spoločnosť BYD je to 17 %, pre spoločnosť Geely 19,3 % a pre spoločnosť SAIC 36,3 %. Ostatné spolupracujúce čínske spoločnosti budú zaťažené sadzbou 21,3 % a všetky ostatné nespolupracujúce spoločnosti clom vo výške 36,3 %.



Rozhodnutie o udelení individuálnej colnej sadzby spoločnosti Tesla ako vývozcovi z Číny je v tomto štádiu stanovené na úrovni 9 %.



Čínski vývozcovia a určité spoločné podniky s výrobcami z EÚ, ktorí v čase vyšetrovania EK ešte nevyvážali batériové elektromobily, môžu využívať nižšiu colnú sadzbu, pre ich prepojenie so spolupracujúcimi spoločnosťami.



Komisia v najnovšom návrhu prijala aj rozhodnutie spätne nevyberať vyrovnávacie clá.



Zainteresované strany majú možnosť čo najskôr požiadať o vypočutie príslušnými útvarmi EK a do desiatich dní predložiť svoje pripomienky. Po zohľadnení pripomienok zainteresovaných strán eurokomisia predloží konečné rozhodnutie členským štátom EÚ, ktoré budú o tom hlasovať.



Akékoľvek potenciálne opatrenia budú v platnosti po dobu päť rokov s možnosťou predĺženia na základe odôvodnenej žiadosti a následného preskúmania.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)