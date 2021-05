EK zverejnila návrh právomocí na blokovanie cudzích firiem

Brusel 5. mája (TASR) - Európska komisia v stredu zverejnila návrh nových právomocí na zablokovanie zahraničných, štátom podporovaných firiem, ktoré neférovo zasahujú do podnikania v Európe, keďže blok hľadá nové spôsoby, ako reagovať na vzostup Číny.



Pravidlá musia ešte schváliť členské štáty Európskej únie (EÚ) a Európsky parlament. Poskytnú však príslušným úradom pre hospodársku súťaž nové možnosti na preskúmanie zahraničných firiem, ktoré sa snažia získať podniky alebo verejné zákazky v Únii.



V pravidlách sa konkrétne Čína nespomína, ale prichádzajú v čase, keď sú vzťahy medzi EÚ a jej druhým najväčším obchodným partnerom na bode mrazu po vzájomnej výmene sankcií pre problémy s dodržiavaním ľudských práv v ázijskej krajine. Tie prinútili Komisiu pozastaviť ratifikáciu dohody o investovaní medzi EÚ a Čínou, ktorú podporovalo Nemecko a bola označovaná za kľúčový nástroj na vydláždenie cesty k lepším vzťahom.



"Nespravodlivé výhody poskytované prostredníctvom dotácií ničia medzinárodnú konkurenciu. Preto sme si stanovili ako prioritu potlačenie takýchto nekalých praktík," uviedol viceprezident EÚ Valdis Dombrovskis.



„Čína je v tomto kontexte určite problém, ale môže sa to týkať takmer každej krajiny a každej situácie, ak vyjde najavo, že trh je deformovaný,“ dodal.



Podľa nových pravidiel by mal protimonopolný úrad bloku preskúmať štátom podporované zahraničné spoločnosti, ktoré sa snažia získať podniky v EÚ s ročným obratom viac ako 500 miliónov eur.



Úrad bude preverovať štátnu pomoc aj v prípade dotovaných spoločností, ktoré sa uchádzajú o veľké verejné zákazky v Európe, napríklad v oblasti železníc alebo telekomunikácií, v hodnote viac ako 250 miliónov eur.



V prípade potreby bude môcť Brusel prijať korekčné opatrenia na nápravu možného narušenia hospodárskej súťaže. A v niektorých prípadoch dokonca zakázať fúziu alebo zadanie verejnej zákazky príslušnej firme.



Medzi nelegálnu pomoc môžu patriť bezúročné pôžičky, preferenčné daňové zaobchádzanie alebo jednoducho priame dotácie.



Európska organizácia zamestnávateľov BusinessEurope privítala tento „krok správnym smerom“.



Tieto pravidlá zavádza Brusel krátko po tom, čo Komisia koncom decembra 2020 dosiahla prekvapujúcu investičnú dohodu s Pekingom.



Dombrovskis, ktorý má tiež na starosti obchod v EÚ, pre agentúru AFP uviedol, že vzhľadom na sankcie a "jedovatý" politický kontext pozastavil presadenie investičnej dohody v Európskom parlamente.



Spor medzi EÚ a Čínou sa v marci ešte vyostril, keď Brusel uvalil sankcie na štyroch predstaviteľov čínskej Komunistickej strany a regiónu Sin-ťiang pre ich akcie proti ujgurskej moslimskej menšine.



Peking rýchlo zasiahol represívnymi opatreniami proti európskym politikom a akademickým pracovníkom, vrátane nemeckých poslancov Reinharda Bütikofera a Michaela Gahlera.



Bütikofer v stredu uviedol, že pozastavená investičná dohoda je pre čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga „osobnou blamážou“, keďže minulý rok „vyhlásil Európu za najvyššiu prioritu“.



Komisia v stredu predstavila tiež svoju novú priemyselnú stratégiu, ktorá by mala pomôcť bloku zmierniť jeho závislosť na dodávkach z Číny a ďalších krajín, najmä po tom, ako pandémia ochorenia COVID-19 uštedrila Európe v tomto smere tvrdú lekciu.