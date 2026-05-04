EK zverejnila správu o revidovanom nariadení o odlesňovaní
Revidované opatrenia poskytnú hospodárskym subjektom, členským štátom, tretím krajinám a iným zainteresovaným stranám dodatočnú jasnosť a zaručia právnu stabilitu a predvídateľnosť.
Autor TASR
Brusel 4. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila správu o zjednodušení revidovaného nariadenia Európskej únie (EÚ) o odlesňovaní (EUDR) a súbor ďalších opatrení pre jeho hladké a účinné vykonávanie po dohode medzi inštitúciami EÚ z decembra minulého roka. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že revidované opatrenia poskytnú hospodárskym subjektom, členským štátom, tretím krajinám a iným zainteresovaným stranám dodatočnú jasnosť a zaručia právnu stabilitu a predvídateľnosť.
Cieľom nariadenia EÚ o odlesňovaní je zabezpečiť, aby tovar dodávaný na trh EÚ neprispieval k odlesňovaniu a degradácii lesov, a to v rámci EÚ aj na celom svete.
Týmto legislatívnym balíkom EK plní svoj záväzok preskúmať možnosti zjednodušenia revidovaného nariadenia a pripravuje sa na nadobudnutie jeho účinnosti do konca tohto roka.
Prijaté opatrenia zahŕňajú správu pre Európsky parlament a Radu EÚ o nových zjednodušujúcich opatreniach, aktualizovaný usmerňovací dokument a návrh delegovaného aktu o rozsahu pôsobnosti EUDR. Okrem toho eurokomisia členským štátom predkladá aktualizovaný vykonávací akt o informačnom systéme.
Komisia pripomenula, že tieto opatrenia povedú k výraznému zníženiu administratívnej záťaže. Očakáva sa, že pre spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú povinnosti podľa nariadenia EUDR, znížia ročné náklady na dodržiavanie predpisov približne o 75 % v porovnaní s pôvodným nariadením EUDR. V opatreniach sú zahrnuté aj plánované nástroje na uľahčenie obchodu, ako sú úložiská právnych predpisov krajín producentov a certifikačné systémy pre komodity podľa nariadenia EUDR, s cieľom uľahčiť posudzovanie rizík a náležitú starostlivosť.
Správa EK naznačila, že nariadenie EUDR už prispieva k štrukturálnym zmenám v globálnych dodávateľských reťazcoch so zvýšenými investíciami do vysledovateľnosti a väčšou transparentnosťou, čím podporuje udržateľnejšie a konkurencieschopnejšie výrobné postupy.
Aktualizovaný usmerňovací dokument sa zaoberá témami, ktoré najčastejšie nastoľujú zainteresované strany. Poskytuje objasnenie povinností pre dodávateľský reťazec a zjednodušený špecifický režim uplatniteľný na mikropodniky a malé podniky. Vysvetlenia sa poskytujú napríklad k otázkam, ako je elektronický obchod a geolokačné metódy.
Všetky dokumenty boli prediskutované s členskými štátmi s cieľom harmonizovaného presadzovania práva v celej EÚ.
Návrh delegovaného aktu zahŕňa cielené zmeny rozsahu pôsobnosti produktov EUDR - navrhuje doplniť určité nadväzujúce produkty (rozpustná káva a určité deriváty palmového oleja), navrhuje niekoľko vylúčení z rozsahu pôsobnosti (kožené alebo protektorované pneumatiky) ako výnimky z nariadenia (vzorky produktov, určité obalové materiály, použité výrobky a odpad).
Návrh delegovaného aktu je otvorený pre verejnú diskusiu do 1. júna 2026.
Aktualizovaný návrh vykonávacieho aktu o informačnom systéme bude predložený členským štátom ešte pred jeho prijatím. Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi, aby sa dostupné informácie z národných databáz zohľadnili v spoločnom informačnom systéme s cieľom podporiť podniky pri plnení ich povinností podľa nariadenia EUDR. Očakáva sa, že sa tým zníži administratívne zaťaženie mikropodnikov a malých primárnych prevádzkovateľov.
Eurokomisia zverejnila usmernenia pre ukončenie mechanizmu na obnovu a odolnosť
Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila usmernenia pre ukončenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), čiže ústredného prvku viacmiliardového fondu na obnovu a odolnosť po pandémii EÚ budúcej generácie (NGEU) s rozpočtom 723,8 miliardy eur. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia v správe pre médiá pripomenula, že poskytuje členským štátom ďalšie technické usmernenia týkajúce sa operačného spracovania žiadostí o konečnú platbu v rámci národných plánov obnovy vzhľadom na príslušné dohodnuté termíny. Usmernenia EK sa vzťahujú aj na riešenie prípadov, keď neboli uspokojivo splnené čiastkové ciele a zámery alebo keď môže v záverečnej fáze RRF dôjsť k zvratom - keď sa čiastkový cieľ alebo zámer pôvodne považoval za splnený, ale následne sa zistilo, že splnený nebol.
Usmernenia okrem toho poskytujú podrobné vysvetlenia určitých povinností po roku 2026 vrátane podávania správ, monitorovania, kontroly, auditu a uchovávania údajov s cieľom zabezpečiť nepretržitú ochranu finančných záujmov EÚ.
Komisia zdôraznila, že hoci fáza financovania cez RRF sa skončí v roku 2026, členské štáty eurobloku musia zachovať prísny dohľad, aby zabezpečili zodpovednosť a dodržiavanie finančných pravidiel EÚ.
RRF bol zriadený v roku 2021 s cieľom podporiť hospodárske oživenie EÚ po pandémii ochorenia COVID-19 a posilniť dlhodobú odolnosť, hospodársky rast a konkurencieschopnosť členských štátov.
Prístup k financovaniu z RRF je podmienený tým, že členské štáty vykonajú dohodnuté reformy a investície z ich plánov obnovy a odolnosti.
Konečný termín na splnenie míľnikov a cieľov je 31. august 2026, ako je stanovené v nariadení o RRF. Členské štáty musia predložiť konečné žiadosti o platbu do septembra 2026 a všetky platby zo strany Európskej komisie musia byť vykonané do 31. decembra 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
