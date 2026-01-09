< sekcia Ekonomika
EK zverejnila usmernenia k nariadeniu EÚ o zahraničných subvenciách
Komisia v usmerneniach vysvetľuje aj postup pri vyvažovaní negatívnych účinkov zahraničnej subvencie narúšajúcej vnútorný trh prípadnými možnými pozitívnymi účinkami.
Autor TASR
Brusel 9. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok zverejnila usmernenia k nariadeniu EÚ o zahraničných subvenciách v snahe zabezpečiť väčšiu predvídateľnosť a transparentnosť pre spoločnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.
Usmernenia objasňujú viaceré koncepcie spojené s tým, ako EK usudzuje, či došlo k narušeniu hospodárskej súťaže spôsobenému zahraničnou subvenciou, ako sa vyvažujú rušivé vplyvy prípadnými pozitívnymi účinkami zahraničnej subvencie a objasňujú tiež právomoc eurokomisie požiadať o predchádzajúce oznámenie v prípadoch, keď nie je dosiahnutý finančný limit.
Objasňuje sa napríklad posúdenie narušení pri zahraničných subvenciách. Keď EK zistí, že spoločnosť činná na vnútornom trhu využívala zahraničnú subvenciu, posúdi, či došlo k narušeniu, a to v dvoch krokoch - preskúma, či zahraničná subvencia posilňuje konkurenčné postavenie spoločnosti v EÚ a posúdi tiež vplyv na hospodársku súťaž (či subvencia zmení konkurenčné správanie spoločnosti a dynamiku trhu na úkor iných prevádzkovateľov).
Usmernenia obsahujú zoznam príkladov subvencií, ktoré možno považovať za subvencie narúšajúce vnútorný trh.
Objasňuje sa posúdenie špecifických narušení postupov verejného obstarávania - ak sa firma zúčastňuje na postupe verejného obstarávania na vnútornom trhu a EK má informácie o tom, že zahraničná subvencia mohla ovplyvniť podmienky verejnej súťaže, posúdi, či došlo k narušeniu. Ak sa ukáže, že ponuka je neoprávnene výhodná, EK posúdi, či výhoda vyplýva zo zahraničnej subvencie alebo z iných odôvodnených faktorov.
Komisia v usmerneniach vysvetľuje aj postup pri vyvažovaní negatívnych účinkov zahraničnej subvencie narúšajúcej vnútorný trh prípadnými možnými pozitívnymi účinkami. Zohľadní len pozitívne účinky špecifické pre posudzovanú zahraničnú subvenciu. Ak pozitívne účinky prevažujú nad negatívnymi, eurokomisia nevznesie námietku. V opačnom prípade môže uložiť nápravné opatrenia.
Do usmernení patrí aj vysvetlenie použitia mechanizmu predchádzajúceho oznámenia v prípade koncentrácií a postupov verejného obstarávania. Komisia môže požiadať o predchádzajúce oznámenie koncentrácií, ktoré nepodliehajú oznamovacej povinnosti, ako aj zahraničných finančných príspevkov v rámci postupov verejného obstarávania. A to vtedy, ak existuje podozrenie, že príslušné podniky za posledné tri roky dostali zahraničné subvencie.
Komisia vyhodnotí, či je preskúmanie ex ante opodstatnené na základe faktorov, ako je vplyv koncentrácie alebo postupu verejného obstarávania na hospodársku súťaž, či sa týka strategickej hospodárskej činnosti, ako aj možnosť narušenia trhu.
Usmernenia zahŕňajú tiež nové pravidlá bezpečného prístavu: postupy verejného obstarávania s nízkou hodnotou, subvencie, ktorých výška je nižšia ako štyri milióny eur, a subvencie na riešenie určitých mimoriadnych okolností sú oslobodené od povinnosti predchádzajúceho oznámenia.
Nariadenie EÚ o zahraničných subvenciách nadobudlo účinnosť 13. júla 2023. Umožňuje EK riešiť narušenia na vnútornom trhu spôsobené zahraničnými subvenciami. Únia môže vďaka nemu zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti a zároveň zostať otvorená obchodu a investíciám.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
