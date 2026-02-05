< sekcia Ekonomika
EK zvyšuje bezpečnosť podmorských káblov investíciami 347 miliónov eur
Komisia spresnila, že podmorské dátové káble, ktoré prenášajú 99 % medzikontinentálnej internetovej prevádzky, sú nevyhnutné pre európske hospodárstvo a moderný život.
Autor TASR
Brusel 5. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že podporí bezpečnosť podmorských komunikačných káblov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj hospodárstva EÚ, investíciami vo výške 347 miliónov eur. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že podmorské dátové káble, ktoré prenášajú 99 % medzikontinentálnej internetovej prevádzky, sú nevyhnutné pre európske hospodárstvo a moderný život. V dobe, keď EÚ čelí rastúcim útokom na túto kritickú infraštruktúru, eurokomisia zintenzívňuje úsilie o zvýšenie jej bezpečnosti a odolnosti.
Nový súbor nástrojov na ochranu podmorských káblov obsahuje opatrenia na zmiernenie rizika a zoznam projektov európskeho záujmu (CPEI) v oblasti káblov.
Mení sa aj Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ktorého cieľom bude vyčleniť 347 miliónov eur na strategické projekty podmorských káblov vrátane výzvy poskytnúť 20 miliónov eur na posilnenie európskych opravárenských kapacít. Túto výzvu spustila EK vo štvrtok a spolu so všetkými opatreniami je súčasťou akčného plánu EÚ v oblasti bezpečnosti podmorských káblov.
V súbore nástrojov sa uvádza šesť strategických a štyri technické a podporné opatrenia na zlepšenie bezpečnosti podmorskej káblovej infraštruktúry. V zozname 13 oblastí CPEI určených na verejné financovanie sa uvádzajú tri päťročné fázy do roku 2040 na financovanie projektov zameraných na posilnenie odolnosti podmorských káblov. Tieto oblasti budú prioritou v nadchádzajúcich výzvach na predkladanie návrhov v rámci CEF - Digitalizácia.
Posúdenie rizika, súbor nástrojov a projekty CPEI vypracovala EK a zástupcovia členských štátov v rámci špecializovanej expertnej skupiny pre podmorské káble.
Komisia zmenila pracovný program CEF - Digitalizácia a vyčlenila 347 miliónov eur na financovanie strategických projektov podmorských káblov. V roku 2026 sa z dvoch výziev na financovanie v hodnote 60 miliónov eur podporia moduly na opravu káblov spolu so samostatnou výzvou vo výške 20 miliónov eur na vybavenie káblových systémov SMART. Ide o senzory a monitorovacie komponenty integrované do podmorskej telekomunikačnej infraštruktúry na zhromažďovanie oceánskych a seizmických údajov v reálnom čase. Moduly na opravu káblov budú umiestnené v prístavoch alebo lodeniciach s cieľom rýchlo obnoviť podmorské káblové služby.
V rokoch 2026 a 2027 sa uskutočnia dve výzvy na financovanie CPEI v celkovej výške 267 miliónov eur.
Komisia tvrdí, že ide o prvú fázu širšej iniciatívy plánovanej pre všetky hlavné morské oblasti EÚ vrátane Baltského mora, Stredozemného mora a Atlantického oceánu. Pilotný projekt sa zameria na Baltské more v dôsledku nárastu narušení podmorských káblov v posledných rokoch, čo mohlo byť výsledkom nepriateľských činov.
V rámci súčasného viacročného pracovného programu (2024 – 2027) v rámci CEF - Digitalizácia je na projekty podmorských káblov pridelených celkovo 533 miliónov eur, pričom 186 miliónov už bolo pridelených na 25 projektov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
