EK:Aukcie obnoviteľných zdrojov energií by nemali zohľadňovať iba cenu

Brusel 13. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) by pri aukciách na dodávky obnoviteľných zdrojov energie nemala prihliadať len na cenu. Oznámila to v pondelok Európska komisia (EK), podľa ktorej treba klásť väčší dôraz aj na kritériá, ako sú ochrana životného prostredia, kybernetická bezpečnosť a včasná realizácia projektov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa predstáv Komisie by mali členské štáty EÚ zabezpečiť, aby aukcie prispievali k rýchlemu, efektívnemu a udržateľnému rozvoju energie z obnoviteľných zdrojov konkurencieschopným spôsobom a s účasťou súkromného sektora.



Obnoviteľné zdroje energie sú kľúčom k dekarbonizácii európskeho priemyslu a sú aj príležitosťou pre samotnú Európu, ktorá stavia na svojom celosvetovom prvenstve vo viacerých kľúčových technológiách, uviedol podpredseda Komisie Maroš Šefčovič. "Vďaka zavedeniu necenových kritérií v aukciách dávame nášmu priemyslu šancu na rozkvet doma a na súťaž za rovnakých podmienok," dodal.