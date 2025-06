SKRÁTENÝ PRACOVNÝ ČAS: Poliaci spúšťajú pilotný program

Varšava 27. júna (TASR) - Poľské ministerstvo rodiny, práce a sociálnej politiky vo štvrtok na svojom webe zverejnilo pravidlá pilotného programu skracovania pracovného času, do ktorého sa budú môcť zapojiť zamestnávatelia z celého Poľska. Nábor žiadostí sa začne 14. augusta. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Podľa rezortu pôjde o prvý projekt tohto druhu v regióne strednej a východnej Európy, ktorého cieľom je hľadať efektívne a prispôsobené modely organizácie práce. „Chceme povzbudzovať k skracovaniu pracovného času a testovaniu riešení v rôznych typoch organizácií,“ vyhlásila ministerka práce Agnieszka Dziemianowicz-Bak.



Pilotný program bude dobrovoľný a flexibilný, pričom účastníci si môžu navrhnúť vlastné modely zohľadňujúce potreby podniku i zamestnancov. Maximálna výška podpory na jeden projekt je stanovená na 1.000.000 PLN (235.471 eur), pričom náklady na jedného pracovníka nesmú presiahnuť 20.000 PLN (4709 eur). Prostriedky budú čerpané z rezervy Fondu práce, pričom na rok 2025 je vyčlenených 10.000.000 zlotých a na ďalšie roky 50.000.000 zlotých.



O podporu sa môžu uchádzať firmy, ktoré fungujú aspoň 12 mesiacov, zamestnávajú minimálne 75 percent ľudí na pracovnú zmluvu, zapoja do projektu aspoň polovicu kolektívu, zachovajú aspoň 90-percentnú úroveň zamestnanosti a neznížia platy zamestnancov počas celej doby pilotu.



Zamestnávatelia môžu prihlásiť vlastné návrhy - od štvor­dňového pracovného týždňa, cez skrátenie pracovnej doby, predĺžené dovolenky až po flexibilné začiatky pracovného času. Financie možno využiť na odborné aktivity ako výskumy, školenia či mzdy zamestnancov, ako aj na technickú realizáciu projektu, ktorej výška nesmie presiahnuť 10 percent z celkového rozpočtu.



Žiadosti sa budú podávať výhradne elektronicky od 14. augusta do 15. septembra prostredníctvom generátora dostupného na webovej stránke ministerstva. Výsledky výberu budú známe najneskôr 15. októbra 2025.



Pilotný projekt sa uskutoční v troch fázach: prípravnej (do konca roka 2025), testovacej (rok 2026) a vyhodnocujúcej (do 15. mája 2027). „Osemhodinový pracovný deň bol zavedený pred viac než storočím. Veľa sa odvtedy zmenilo - vďaka technológiám sme efektívnejší a čoraz viac firiem a inštitúcií na svete skracuje pracovný čas,“ doplnila Dziemianowicz-Bak.



Pilotné modely sa už testujú na viacerých miestach v Poľsku. Podľa pozorovaní zamestnávateľov tieto opatrenia prinášajú vyššiu angažovanosť zamestnancov, menej chýb a nehôd, ako aj vyššiu konkurencieschopnosť.











(1 EUR = 4,2468 PLN)











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)