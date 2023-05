EKO-podnik VPS v bratislavskom Novom Meste má krízový manažment

Bratislava 16. mája (TASR) – Príspevková organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb (VPS) v bratislavskom Novom Meste má od utorka krízový manažment. Vedenie mestskej časti zároveň poverilo kontrolóra vykonať hĺbkovú kontrolu. Dôvodom majú byť domnienky a pretrvávajúce pochybnosti z nehospodárneho nakladania s majetkom. TASR o tom informovala Veronika Bauch z úseku komunikácie miestneho úradu. Podnik nemá oficiálneho riaditeľa od septembra 2021.



"Už niekoľko týždňov sme si neboli istí, či v našej podriadenej organizácii sú všetky rozhodnutia jej vedenia v súlade so zákonom a dobrými mravmi," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Krízovým riadením podniku bola poverená Gabriela Laluhová. Jej úlohou bude zastabilizovať situáciu v EKO-podniku VPS a zabezpečovať základné služby, ktoré samospráva voči svojim obyvateľom má.



Samospráva je zároveň do konca júna povinná vyhlásiť nové výberové konanie na riaditeľa podniku. Rozhodlo o tom ešte začiatkom apríla miestne zastupiteľstvo. Do funkcie šéfa podniku totiž neodsúhlasilo oficiálne Daniela Hulína, ktorého ešte vlani odporučila výberová komisia. Hulín bol dočasne povereným na výkon tejto funkcie od septembra 2021. Nového riaditeľa mal poslanecký zbor v minulosti schvaľovať už niekoľkokrát, avšak neúspešne.



Miestny EKO-podnik VPS je bez riaditeľa po tom, ako sa funkcie vzdal bývalý riaditeľ Vladimír M. Toho polícia zadržala koncom augusta 2021. Zobrať mal úplatok za neukončenie prenájmu parkoviska, ktoré si prenajíma súkromná spoločnosť. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre zločin prijímania úplatku a podplácania. Vladimír M. označil konanie za chybné rozhodnutie a svoje osobné zlyhanie, ktoré úprimne ľutuje. Postu šéfa podniku sa preto vzdal.



Do činnosti EKO-podniku VPS patrí správa a údržba obecného majetku, ako sú budova tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa aj koseniu a čistote verejných priestranstiev či údržbe komunikácií. Jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve.