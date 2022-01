Ekofórum: Vyhliadky na oživenie globálnej ekonomiky sú pochmúrne

Ženeva 11. januára (TASR) - Vyhliadky na oživenie globálnej ekonomiky sú pochmúrne. Ukázal to najnovší prieskum Svetového ekonomického fóra (WEF), podľa ktorého len jeden z 10 respondentov očakáva zrýchlenie globálneho hospodárstva.



Na prieskume sa zúčastnilo približne 1000 odborníkov a svetových lídrov. Respondenti vo výročnej správe o rizikách, ktorú WEF uverejnil v utorok, označili zmenu klímy za nebezpečenstvo číslo jedna, zatiaľ čo narušenie sociálnej súdržnosti, krízu živobytia a zhoršovanie duševného zdravia označili za riziká, ktoré vzrástli najviac od začiatku pandémie ochorenia COVID-19.



Správa o globálnych rizikách sa zvyčajne zverejňuje pred každoročným elitným zimným stretnutím generálnych riaditeľov a svetových lídrov vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Davos. Podujatie sa však už druhý rok po sebe odložilo pre ochorenie COVID-19. Svetové ekonomické fórum však na budúci týždeň stále plánuje niekoľko virtuálnych stretnutí.



„Globálni lídri sa musia spojiť a zaujať koordinovaný prístup, aby zvládli neutíchajúce globálne výzvy a vybudovali si odolnosť pred ďalšou krízou,“ povedala výkonná riaditeľka WEF Saadia Zahidi.



Prieskum odhalil, že extrémne počasie je považované za najväčšie riziko z krátkodobého hľadiska a zlyhanie opatrení v oblasti klímy v strednodobom a časovom dlhodobom horizonte dva až desať rokov.



Dosiahnutie dohody na klimatickej konferencii OSN COP26 v novembri minulého roka bolo dobrou správou, ktorá si získala široké uznanie, ako aj ponechanie vyhliadok na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia. Mnohé z takmer 200 štátov na vlaňajšej konferencii v Glasgowe však chceli odísť s ďalšími cieľmi. Klimatické zmeny už totiž prispievajú k extrémnejším prejavom počasia.



"Neschopnosť konať v oblasti klimatických zmien by mohla znížiť globálny hrubý domáci produkt (HDP) o jednu šestinu a záväzky prijaté na COP26 stále nestačia na dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa Celzia," povedal Peter Giger, šéf skupiny pre riziká v Zurich Insurance, ktorá pomohla zostaviť správu.



K existujúcim výzvam (zmena klímy a pandémia koronavírusu) sa pridávajú tiež kybernetická bezpečnosť a vesmír, ktoré predstavujú nové riziká pre globálnu ekonomiku, uviedlo v utorok WEF v správe.



Správa WEF poukazuje na štyri rizikové oblasti - kybernetickú bezpečnosť, neriadený klimatický prechod, migračné tlaky a konkurenciu vo vesmíre.



Vyhliadka na štart 70.000 satelitov v nadchádzajúcich desaťročiach, okrem vesmírnej turistiky, zvyšuje riziko kolízií a narastajúceho množstva odpadu vo vesmíre v dôsledku nedostatočnej regulácie. "Kto vládne vesmíru?" spýtala sa Carolina Klintová, vedúca oblasti riadenia rizík pre kontinentálnu Európu v poisťovacom maklérovi Marsh, ktorý tiež pomáhal s vypracovaním správy.



WEF so sídlom v Ženeve však minulý mesiac odložil tohoročné januárové zasadanie na polovicu roku 2022 pre rýchle šírenie variantu omikron.



Na správe spolupracovali Zurich Insurcnace, Marsh McLennan a juhokórejská SK Group s univerzitami v Oxforde a Pennsylvánii a v Singapure.