Ekologická novinka Tesca

Bratislava 22. apríla (OTS) - Ešte v roku 2019 sa Tesco v strednej Európe zaviazalo, že do roku 2025 budú mať všetky výrobky vlastnej značky reťazca 100 % recyklovateľné obaly. Reťazec dnes oficiálne uvádza na trh rad výrobkov pre domácnosť vo vynovených obaloch, pričom ide o prvú kompletnú kategóriu produktov, ktorá spĺňa vyššie uvedený cieľ. Podarilo sa mu to navyše s časovým predstihom. Zákazníci si môžu zakúpiť 200 rôznych výrobkov pre domácnosť, napríklad na čistenie kuchyne či kúpeľne, v plne recyklovateľných obaloch a za dostupné ceny, tak ako sú v prípade vlastnej značky Tesca dlhodobo zvyknutí. Nové výrobky spoznajú nakupujúciTesco na Slovensku vyvíja maximálne úsilie smerom k udržateľnejším obalom. Reťazec prispieva k budovaniu systému tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky. V prípade, že obal zohráva dôležitú úlohu pri ochrane toho-ktorého produktu, reťazec vždy pracuje na tom, aby materiál obalu bol plne recyklovateľný alebo opakovateľné použiteľný. Ak sa obaly nedajú recyklovať, nemajú v podnikaní Tesca miesto.“ uviedol, produktový riaditeľ Tesca na Slovensku.Nové plne recyklovateľné obaly boli vyvinuté v súlade s požiadavkami, ktoré kladie legislatíva na recyklovateľnosť materiálov. Zákazníci tak môžu použité výrobky zlikvidovať udržateľným spôsobom – použitím správnych recyklačných nádob, resp. košov na odpad. Čím viac zákazníkov odhodí použitý obal do správnych košov na odpad, tým viac materiálov sa vráti dodávateľom obalov ako surovina. Tá následne opätovne poslúži svojmu účelu v procese výroby obalov a zákazník ju neskôr nájde v obchode znovu – v podobe obalu ďalšieho produktu. Rovnako je to aj v prípade výrobkov vlastnej značky Tesca v rámci sortimentu potrieb pre domácnosť. Množstvo z nich sa dodáva nielen v 100 % recyklovateľných obaloch, ale navyše sú vyrobené už z recyklovaného materiálu.Tesco dlhodobo napreduje v napĺňaní záväzkov trvalej udržateľnosti naprieč strednou Európou, a to aj napriek mimoriadnej situácii vyvolanej koronakrízou. V prípade Slovenska reťazec zo svojich výrobkov odstránil už 173 ton nerecyklovateľných alebo ťažko recyklovateľných materiálov, čo v pomernom zastúpení predstavuje až 99 % všetkých ťažko recyklovateľných materiálov.Viac zaujímavých informácií o udržateľných iniciatívach Tesca sa dozviete na tejto webstránke