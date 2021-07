Ekologické ciele balíka Fit for 55 sú podľa Volkswagenu dosiahnuteľné

Bratislava 17. júla (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia ako súčasť celosvetového koncernu Volkswagen privítala smerovanie navrhnuté Európskou komisiou v oblasti ochrany životného prostredia. Legislatívny balík Fit for 55 podľa automobilky ukázal, že Komisia uznala vážnosť situácie a teraz preklápa Green Deal z teórie do praxe. Redukcia množstva oxidu uhličitého (CO2) vypusteného novovyrobenými autami o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2021 je návrh, ktorý firma očakávala. Nové ciele sú z pohľadu koncernu dosiahnuteľné, uviedla hovorkyňa Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.



„S balíkom Fit for 55 vytvorila Európska komisia politický míľnik. Prináša jedinečnú šancu zmeniť kurz Európy od etablovaných k udržateľným technológiám a urobiť z Európy vzor pre transformáciu k uhlíkovej neutralite. Teraz záleží na tom, aby všetky štáty Európskej únie tento pokrokový, avšak realistický návrh čo najrýchlejšie podporili,“ uviedla stanovisko koncernu Kovarovič Makayová.



Hovorkyňa pripomenula, že koncom minulého roka dostal plug-in hybridný pohon v poradí už piaty SUV model a od tohto momentu disponujú alternatívnym zeleným pohonom všetky SUV modely, ako aj malé mestské vozidlá vyrábané v bratislavskom závode. „V roku 2020 predstavovali vozidlá s elektrickým alebo plug-in hybridným pohonom približne 23 % našej celkovej produkcie,“ zdôraznila Kovarovič Makayová.



Spolu so znižovaním CO2 pri produktoch sa spoločnosť zameriava tiež na zmenšovanie uhlíkovej stopy priamo vo výrobe a logistike, ale možnosti hľadá aj v rámci firemnej mobility. Klimatická zmena si totiž vyžaduje komplexné riešenia vo všetkých oblastiach podnikania, ktoré však podľa Kovarovič Makayovej musia ísť ruka v ruke aj s nevyhnutnými opatreniami štátu, ktoré umožnia takéto zmeny.