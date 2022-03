Ekonóm Hufbauer: Sankcie Rusko nezastavia, ich účinok však pocíti

Paríž 3. marca (TASR) - Sankcie Západu voči Rusku budú mať výrazný vplyv na ekonomiku tejto krajiny, je však nepravdepodobné, že zastavia jeho útok na Ukrajinu. Pre agentúru AFP to povedal ekonóm Gary Hufbauer pôsobiaci v americkom think tanku Peterson Institute for International Economics so sídlom vo Washingtone.



"Sankcie určite uškodia ekonomike. Spôsobiť ujmu krajine a jej ekonomike však nie je to isté, ako zmeniť názor jej politických lídrov," uviedol Hufbauer, ktorý skúmal 100 prípadov uvalenia sankcií počas 20. storočia - od prvej svetovej vojny po inváziu Iraku do Kuvajtu.



To sa podľa Hufbauera obzvlášť vzťahuje na lídrov s veľkým vplyvom, akým je aj ruský prezident Vladimir Putin.



"Keď veľká krajina ako Rusko napadne inú krajinu, je veľmi náročné dosiahnuť, aby líder útočiacej krajiny zmenil názor," povedal Hufbauer. Nové sankcie zavedené voči Rusku označil za "bezprecedentne silné".



USA a západní spojenci sa usilujú oslabiť ruský bankový sektor a menu rubeľ tým, že určitým bankám zakázali prístup k systému SWIFT. To môže podľa Hufbauera príjmy Ruska znížiť až o desať percent; je však nepravdepodobné, že ho to donúti pristúpiť k prímeriu.



Ciele v oblasti zahraničnej politiky sa podľa Hufbauera podarilo pomocou sankcií dosiahnuť v menej než jednej tretine prípadov. "Väčšina krajín, kde sa to podarilo, boli menšie a slabšie krajiny, nie také veľké ako v prípade Ruska," konštatoval Hufbauer.