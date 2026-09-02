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Ekonóm: Inflácia sa zrýchľuje, úrokové sadzby pravdepodobne porastú
Ekonóm očakáva, že ECB zvýši úrokové sadzby o 0,25 percentuálneho bodu s cieľom predísť tomu, aby sa vyššie ceny energií preniesli aj do jadrovej inflácie.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Inflácia v eurozóne sa priblížila k trojročnému maximu a možno očakávať, že Európska centrálna banka (ECB) na svojom septembrovom zasadnutí opäť pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb. Pre slovenské domácnosti to znamená drahšie hypotéky, upozorňuje ekonóm Finaxu Patrik Kindl.
Ekonóm očakáva, že ECB zvýši úrokové sadzby o 0,25 percentuálneho bodu s cieľom predísť tomu, aby sa vyššie ceny energií preniesli aj do jadrovej inflácie. „Ceny energií v eurozóne vzrástli medziročne o 14,3 %, pričom v samotnom júli to bolo 10,3 %,“ vyčíslil.
Za rastom cien energií podľa neho stojí najmä narušenie dodávok ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a výpadky ruských rafinérií po útokoch na ich infraštruktúru, čo sa prenáša aj do cien pohonných látok na čerpacích staniciach.
Za pozitívnu správu ekonóm označil vývoj jadrovej inflácie, ktorá nezohľadňuje priamy vplyv cien energií a potravín. Tá sa v auguste znížila z 2,5 % na 2,4 %. To podľa Kindla naznačuje, že drahšie energie sa zatiaľ vo väčšej miere neprepisujú do cien bežného tovaru a služieb.
Celková medziročná inflácia v eurozóne podľa predbežného odhadu Eurostatu v auguste zrýchlila z 2,9 % na 3,3 %, čo je najvyššia úroveň za takmer tri roky. Na Slovensku naopak spomalila z 3,2 % na 3,1 %. „Spomalenie inflácie na Slovensku je čiastočne dobrá správa, treba si však uvedomiť, že ide skôr o štatistický efekt než o skutočné zlacnenie tovarov a služieb,“ poznamenal Kindl.
Ekonóm očakáva, že ECB zvýši úrokové sadzby o 0,25 percentuálneho bodu s cieľom predísť tomu, aby sa vyššie ceny energií preniesli aj do jadrovej inflácie. „Ceny energií v eurozóne vzrástli medziročne o 14,3 %, pričom v samotnom júli to bolo 10,3 %,“ vyčíslil.
Za rastom cien energií podľa neho stojí najmä narušenie dodávok ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a výpadky ruských rafinérií po útokoch na ich infraštruktúru, čo sa prenáša aj do cien pohonných látok na čerpacích staniciach.
Za pozitívnu správu ekonóm označil vývoj jadrovej inflácie, ktorá nezohľadňuje priamy vplyv cien energií a potravín. Tá sa v auguste znížila z 2,5 % na 2,4 %. To podľa Kindla naznačuje, že drahšie energie sa zatiaľ vo väčšej miere neprepisujú do cien bežného tovaru a služieb.
Celková medziročná inflácia v eurozóne podľa predbežného odhadu Eurostatu v auguste zrýchlila z 2,9 % na 3,3 %, čo je najvyššia úroveň za takmer tri roky. Na Slovensku naopak spomalila z 3,2 % na 3,1 %. „Spomalenie inflácie na Slovensku je čiastočne dobrá správa, treba si však uvedomiť, že ide skôr o štatistický efekt než o skutočné zlacnenie tovarov a služieb,“ poznamenal Kindl.