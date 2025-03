Ekonóm: K zlepšeniu rozpočtového deficitu nám dopomohli príjmy z EÚ

Bratislava 4. marca (TASR) - Rozpočtový deficit bol za prvé dva mesiace tohto roka mierne lepší, k čomu však dopomohli príjmy z Európskej únie (EÚ). Uviedol to v utorok hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš, ktorý vyčíslil, že prímy z EÚ boli ku koncu februára asi o 190 miliónov eur vyššie ako pred rokom.



"Percento plnenia príjmov rozpočtu bolo v roku 2024 12,2 % a v roku 2025 je to 13,8 %. Napomohli tomu aktuálne vyššie príjmy z rozpočtu EÚ za prvé dva mesiace v porovnaní s rokom 2024, ako aj s plánom. Plánované plnenie daňových príjmov v porovnaní so skutočnosťou 2024, respektíve s plánom na rok 2025 je veľmi podobný, a síce 14,9 % verzus 15,2 %. Avšak príjmy z EÚ sú ku koncu februára 2025 asi o 190 miliónov vyššie ako pred rokom a plnenie je vyššie asi o 9 percentuálnych bodov," vyčíslil Gábriš.



Výdavky štátneho rozpočtu sú podľa ekonóma v plnení plánu takmer na rovnakej úrovni ako pred rokom. Priblížil, že výdavky na obsluhu štátneho dlhu boli pre rok 2025 naplánované asi o 500 miliónov eur vyššie ako pred rokom, na úrovni 1,646 miliardy eur, pričom už za prvé dva mesiace sa z nich uhradilo asi 515 miliónov eur. To bolo podľa Gábriša asi iba o 50 miliónov eur viac ako pred rokom, čo ale pri celkových vyšších rozpočtovaných výdavkoch na dlh dáva nižšie aktuálne plnenie za dva mesiace na úrovni 31,3 %.



"Výdavky na obsluhu dlhu sa totiž budú uhrádzať podľa kalendára splátok, ktorý môže byť iný ako pred rokom. Toto je však druh výdavku, ktorý bude do konca roka veľmi pravdepodobne na 100 % dočerpaný. Štát totiž svoje dlhové záväzky celkom určite pri splatnosti záväzku uhradí," uzavrel Gábriš.