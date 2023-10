Ekonóm: Kakaové bôby sú najdrahšie v histórii ČR, cena čokolády stúpne

Bratislava 30. októbra (TASR) - Čokoládové bôby sú v súčasnosti najdrahšie v novodobej histórii Českej republiky. Dôvodom je, že krajina západnej Afriky, ktorá zaisťuje dve tretiny svetových dodávok, vykazuje dramatický prepad zberu bôbov. Citeľný rast cien čokolády by sa mal v ČR prejaviť najmä v roku 2024, keď sa dopredajú zásoby nakúpené za lacnejšie ceny. Upozornil na to hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"Najväčší svetový producent kakaových bôbov, Pobrežie Slonoviny, v začínajúcej sezóne 2023 až 2024 očakáva medziročne o zhruba 25 % nižší zber, ako uvádza tamojší regulačný úrad trhu s kakaovými bôbmi, Le Conseil Cafe-Cacao," uviedol Kovanda.



Západoafrickú úrodu bôbov totiž poškodzuje hnilobná nákaza. Mimoriadne výdatné dažde, ktoré postihli Pobrežie Slonoviny, spôsobujú rýchlejšie šírenie nákazy. Pre slabú úrodu tak rýchlo rastú ceny kakaových bôbov.



Pobrežie Slonoviny očakáva v sezóne 2022 až 2023, ktorá skončila tento rok v septembri, medziročne o takmer pätinu nižší zber. V Ghane, ktorá je svetovou dvojkou, sa má produkcia prepadnúť pod dlhodobý priemer. Svetový trh s kakaovými bôbmi tak bude tretí rok po sebe v deficite.



Marža je pre spracovateľov nižšia, keďže popri mimoriadnej inflácii nemôžu navýšené ceny bôbov ľahšie prenášať na spotrebiteľa. Spotrebitelia majú pre infláciu oslabenú kúpnu silu. "Po tom, čo zaplatia za zdražené energie, elektrinu či plyn alebo za drahšie bývanie či základné potraviny, im už často nezostávajú ďalšie financie, ktoré by minuli práve na čokoládu," dodal Kovanda.



Cena čokolády však rastie aj pre zdražovanie cukru. Svetoví výrobcovia čokolády nedávno varovali svojich odoberateľov, že sa musia pripraviť na ďalšie cenové navýšenie. Kovanda upozornil, že českí spotrebitelia by mali byť pri nákupe čokoládových cukroviniek opatrní. Výrobcovia totiž môžu zmenšiť objem balenia pri zachovaní rovnakej ceny.