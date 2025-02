Ekonóm Lane sa vyslovil za flexibilitu pri rozhodovaní o sadzbách

Washington 5. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala zostať pri nastavovaní menovej politiky flexibilná, keďže inflačné riziká pretrvávajú v oboch smeroch, vyhlásil v stredu hlavný ekonóm ECB Philip Lane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Viacerí predstavitelia ECB vyjadrili presvedčenie, že medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa v tomto roku ustáli na úrovni 2 %, Lane ale upozornil, že dosiahnutie tohto cieľa "môže trvať dlhšie, než sa očakávalo". Zároveň varoval, že pri príliš opatrnom prístupe "by sa mohla presadiť dynamika inflácie pod cieľovou úrovňou". "Robustný prístup k menovej politike by mal vyvážiť riziká príliš pomalého postupu oproti rizikám príliš rýchleho postupu," povedal Lane.



ECB minulý týždeň na štvrtom zasadaní po sebe znížila svoje úrokové sadzby. Vzhľadom na nedávne ekonomické údaje a vyjadrenia tvorcov menovej politiky sa všeobecne očakáva ďalšie zníženie v marci. Medziročná inflácia v eurozóne sa v januári opäť zvýšila na 2,5 %, ECB je ale naďalej presvedčená, že v najbližších mesiacoch udržateľne dosiahne svoj dvojpercentný cieľ. Hospodárstvo menovej únie medzitým na konci roka 2024 neočakávane stagnovalo.



"Prichádzajúce ukazovatele naznačujú, že ekonomika eurozóny zostane v najbližšom období utlmená. Naše základné hodnotenia zároveň hovoria o tom, že podmienky na oživenie zostávajú zachované," uviedol Lane.