Ekonóm: Maďarsko a SR zaisťujú dve tretiny elektriny na Ukrajinu

Bratislava 7. januára (TASR) - Maďarsko a Slovensko zabezpečujú takmer dve tretiny ukrajinského dovozu elektriny, ktorý vlani výrazne vzrástol pre ruské údery na energetickú infraštruktúru. Česko obe krajiny istí - vlani navýšilo svoj vývoz elektriny jednak na Slovensko, ale aj do Maďarska. Informoval o tom hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, odvolávajúc sa údaje serveru Portfolio.hu a Český štatistický úrad (ČSÚ).



"Ukrajina vlani výrazne navýšila dovoz elektriny z EÚ. Jej najväčším dodávateľom sa stalo Maďarsko. Kyjev vlani navýšil dovoz elektriny z EÚ 5,5-násobne v porovnaní s rokom 2023. Maďarsko zodpovedalo za takmer 40 % celého ukrajinského dovozu elektriny," uviedol podľa Kovandu maďarský finanční server Portfolio.hu.



Ekonóm spresnil, že podľa dát ČSÚ Budapešť neobvykle navýšila svoj vlastný dovoz elektriny z Česka. Maďarsko výrazne navýšilo svoj vývoz elektriny na Ukrajinu od vlaňajšej jari, keď ukrajinskú energetickú infraštruktúru poškodili ťažké letecké údery ruského vojska.



Z Česka vlani Maďarsko podľa ekonóma odoberalo každý mesiac nezvykle vysoké množstvo elektriny, v období od januára do októbra 2024 spolu za 3,6 miliardy CZK. Ešte v roku 2023 pritom Maďarsko nemalo z Česka elektrinu ani za korunu. Viac elektriny už vlani Česko vyvážalo len na Slovensko a do Nemecka, čo sú tradiční najväčší zahraniční odberatelia českej elektriny, na rozdiel od Maďarska.



Česko vlani od januára do októbra navýšilo taktiež svoj vývoz elektriny na Slovensko, hoci mierne. Hodnota tohto exportu medziročne stúpla o 14 %. Slovensko je pritom druhým najväčším zahraničným dodávateľom elektriny Ukrajine po Maďarsku.



"Budapešť s Bratislavou tak teraz spolu pokrývajú takmer dve tretiny významne navýšeného ukrajinského dovozu elektriny," podčiarkol Kovanda.



Dodal, že Slovensko hrozí Ukrajine vypnutím svojich dodávok elektriny, pretože k 1. januáru ukončila tranzit ruského zemného plynu na Slovensko, z menšej časti aj do Maďarska. Maďarsko však vypnutím elektriny Kyjevu nehrozí. Má prevažnú väčšinu dodávok plynu z Ruska zabezpečenú cez Turecko a Balkán. Ukrajina stále Maďarsku umožňuje tranzit ruskej ropy cez svoje územie.



(1 EUR = 25,137 CZK)