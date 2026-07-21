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Ekonóm: Nafta je voči rope rekordne drahá
Rozdiel v cene nafty a ropy sa v súčasnosti blíži k 70 dolárom (61,26 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Rozdiel medzi cenou surovej ropy a nafty dosiahol historické maximum, kým zásoby nafty v Európe sú na niekoľkoročnom minime. V utorkovom komentári na to upozornil hlavný ekonóm českej Trinity Bank Lukáš Kovanda, ktorý vodičom odporúča do konca roka počítať s citeľným nárastom ceny tohto paliva.
Rozdiel v cene nafty a ropy sa v súčasnosti blíži k 70 dolárom (61,26 eura) za barel (159 litrov). Podľa Kovandu pomerne nízka cena ropy Brent, ktorá sa drží výrazne pod úrovňou 100 dolárov za barel, fakticky maskuje vysoké napätie na trhu s naftou. Veľkoobchodná cena nafty na komoditnom trhu v Rotterdame v pondelok (20. 7.) uzavrela na najvyššej úrovni od mája na hodnote 1202,50 dolára za tonu. Ekonóm pripomenul, že keď nafta v Rotterdame naposledy dosahovala podobnú cenu, ropa stála približne 110 dolárov za barel.
„V praxi tento nárast ceny nafty oproti cene ropy znamená, že pozerať sa len na vývoj svetovej ceny ropy môže byť zavádzajúce. Pretože ekonomika - priemysel, doprava, automobily atď. - nie je bezprostredne poháňaná ropou, ale vo veľkej miere práve naftou. Napríklad v Česku tvorí podiel nafty na spotrebovaných pohonných látkach takmer 75 percent,“ vysvetlil ekonóm.
Kovanda spomenul varovanie americkej banky Morgan Stanley, že zásoby nafty v Európe sú v súčasnosti na niekoľkoročnom minime. „Na dne by sa európske zásoby nafty mali ocitnúť v novembri tohto roka, keď majú dosiahnuť len 299 miliónov barelov, čo by pre dané obdobie roka bola najnižšia úroveň minimálne od roku 2015,“ uviedol.
Okrem komplikovanej situácie v Perzskom zálive podľa neho cenový tlak spôsobuje aj zákaz vývozu ruskej nafty.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Rozdiel v cene nafty a ropy sa v súčasnosti blíži k 70 dolárom (61,26 eura) za barel (159 litrov). Podľa Kovandu pomerne nízka cena ropy Brent, ktorá sa drží výrazne pod úrovňou 100 dolárov za barel, fakticky maskuje vysoké napätie na trhu s naftou. Veľkoobchodná cena nafty na komoditnom trhu v Rotterdame v pondelok (20. 7.) uzavrela na najvyššej úrovni od mája na hodnote 1202,50 dolára za tonu. Ekonóm pripomenul, že keď nafta v Rotterdame naposledy dosahovala podobnú cenu, ropa stála približne 110 dolárov za barel.
„V praxi tento nárast ceny nafty oproti cene ropy znamená, že pozerať sa len na vývoj svetovej ceny ropy môže byť zavádzajúce. Pretože ekonomika - priemysel, doprava, automobily atď. - nie je bezprostredne poháňaná ropou, ale vo veľkej miere práve naftou. Napríklad v Česku tvorí podiel nafty na spotrebovaných pohonných látkach takmer 75 percent,“ vysvetlil ekonóm.
Kovanda spomenul varovanie americkej banky Morgan Stanley, že zásoby nafty v Európe sú v súčasnosti na niekoľkoročnom minime. „Na dne by sa európske zásoby nafty mali ocitnúť v novembri tohto roka, keď majú dosiahnuť len 299 miliónov barelov, čo by pre dané obdobie roka bola najnižšia úroveň minimálne od roku 2015,“ uviedol.
Okrem komplikovanej situácie v Perzskom zálive podľa neho cenový tlak spôsobuje aj zákaz vývozu ruskej nafty.
(1 EUR = 1,1426 USD)