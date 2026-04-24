Ekonóm: Reštart regiónu si vyžaduje investície do ľudského kapitálu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 24. apríla (TASR) - Reštart regiónu strednej, východnej a juhovýchodnej Európy si podľa rakúskeho ekonóma Gabriela Felbermayra vyžaduje značné investície najmä do ľudského kapitálu. Uviedol to na bratislavskej konferencii Austria Connect CESEE 2026. Informovalo o tom obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave, ktoré podujatie zorganizovalo.

„Od roku 1990 zaznamenali krajiny strednej, východnej a juhovýchodnej Európy bezprecedentný hospodársky vzostup poháňaný modernizáciou priemyslu. O generáciu neskôr je opäť potrebný nový začiatok,“ uviedol Felbermayr, ktorý je riaditeľom Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO) a členom Rady ekonomických expertov - nezávislého poradného orgánu nemeckej spolkovej vlády.

Ďalší experti na konferencii rovnako zdôraznili dôležitosť investícií do vzdelávania a zamestnancov, ale aj význam užšej regionálnej spolupráce, prepojenia trhov a schopnosti reagovať na globálne výzvy. Diskusie sa zamerali na aktuálny ekonomický vývoj, konkurencieschopnosť regiónu a jeho ďalšie smerovanie.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 260 odborníkov zo 14 krajín, zástupcovia známych rakúskych spoločností, ich dcérskych firiem, ako aj firmy so záujmom o expanziu na zahraničné trhy.
Neprehliadnite

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Z SaS vylúčili J. Bittó Cigánikovú, dôvodom je očierňovanie strany