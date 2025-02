Ekonóm: Suchý február pripraví predajcov v ČR o 1,6 mld. korún

Bratislava 3. februára (TASR) - Akcia "Suchý február", keď sa spotrebitelia vzdávajú konzumácie alkoholu, tento rok pripraví predajcov alkoholu v Česku o 1,6 miliardy CZK (63,58 milióna eur), čo je historicky rekordný údaj. Česi aj tak za alkohol minú historicky najviac, približne 130 miliárd CZK (5,16 miliardy eur). Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank. So stratou musí podľa neho počítať aj štát, pretože vyberie menej na spotrebných daniach z liehovín, piva či niektorých vín.



Upozornil, že akcia "Suchý február" predstavuje stále závažnejší problém pre predajcov alkoholu, a to či už ide o hostince alebo hypermarkety. Zvlášť hostince, najmä tie dedinské, sú od vlaňajška postihnuté rastom dane z pridanej hodnoty (DPH) z čapovaného piva.



Priblížil, že vlani sa akcie "Suchý február" aktívne zúčastnilo doteraz rekordných 17 % dospelej populácie ČR, kým v roku 2023 to bolo len 13 %. Po predošlej stagnácii sa tak podľa neho obnovil rast popularity akcie. Už v rokoch 2017 až 2022 jej obľuba výrazne narastala, postupne z počiatočnej úrovne 3 % zapojenej dospelej populácie.



Podľa správy Alkofakta 2020 časť účastníkov podľa Kovandu zachováva "Suchý február" aj v marci, apríli či máji. V máji sa alkoholu nedotkne 12 % účastníkov akcie, čo zodpovedá 205.000 osobám. Ešte viac ľudí zrejme vydrží alkohol nekonzumovať ani v marci ani v apríli.



Kovanda dodal, že radovať sa z akcie "Suchý február" môžu predajcovia stále populárnejších domácich limonád a ďalších nealkoholických nápojov. Tým tržby vďaka akcii naopak rastú, lebo časť konzumentov si namiesto alkoholického kúpi nelko nápoj.



(1 EUR = 25,166 CZK)