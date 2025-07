Ekonóm: Zákaz EÚ kupovať iné než elektroautá by zasiahol autopožičovne

Bratislava 22. júla (TASR) - Krok Európskej únie (EÚ), ktorým chce autopožičovniam a veľkým firmám zakázať od roku 2030 kupovať do svojich flotíl iné autá ako elektrické, by mal na tieto subjekty výrazne negatívny vplyv. Elektrovozidlá ich klienti totiž nechcú. Vysvetlil v utorok hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Tento zámer Bruselu skritizoval aj nemecký kancelár Friedrich Merz.



„Zákaz nakupovať pre flotily iné autá ako elektrické by predstavoval pre autopožičovne závažný bolehlav. Ich klienti o elektrovozidlá totiž nemajú veľký záujem. Na svoju stávku na elektromobily napokon ťažko doplatila napríklad autopožičovňa Hertz,“ uviedol ekonóm.



Priblížil, že Hertz v roku 2021 oznámila veľkolepý plán nakúpiť do svojej flotily 100.000 vozidiel značky Tesla. Následne chcela zaobstarať 175.000 elektroáut General Motors a ďalších 65.000 od Polestaru. Nakoniec však nakúpila len 60.000 elektrovozidiel predtým, ako definitívne upustila od tohto plánu a elektroflotily sa začala zbavovať s obrovskými stratami. Spoločnosť sa tak stala odstrašujúcim príkladom pre ostatné autopožičovne, podčiarkol odborník.



Okrem tohto, že náklady poškodených vozidiel dosahovali dvojnásobok úrovne áut so spaľovacím motorom, Kovanda upozornil aj na neobľúbenosť elektrovozidiel medzi turistami. Tí podľa neho nechcú v cudzom meste hľadať nabíjacie stanice, prípade bojovať o ich obmedzený počet pri hoteli. Ukončenie zaraďovania áut so spaľovacím motorom do flotíl autopožičovní by tak mohlo ochromiť aj turistický ruch v EÚ.



„Autopožičovne zodpovedajú za približne pätinu nových registrácií áut v Európe, pričom predaje do flotíl dokonca za zhruba 60 %. Zákaz kupovať vozidlá so spaľovacím motorom pre flotily autopožičovní a veľkých firiem by tak dramaticky znížil celoeurópsky dopyt po autách s iným pohonom než elektrickým už päť či viac rokov pred rokom 2035, teda pred dátumom faktického zákazu ich predaja,“ uzavrel odborník.