Ekonomická aktivita v Argentíne klesla v marci najprudšie za 4 roky

Buenos Aires 23. mája (TASR) - Ekonomická aktivita v Argentíne klesla v marci o viac než 8 %. Znamená to pokles ekonomickej aktivity piaty mesiac po sebe a zároveň najprudší za štyri roky. Uviedol to tento týždeň argentínsky štatistický úrad INDEC, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Podľa štatistikov ekonomická aktivita v Argentíne klesla v marci medziročne o 8,4 %. To je najvýraznejšie tempo poklesu od roku 2020 a omnoho výraznejšie, než predpokladali analytici. Tí s pokračovaním poklesu počítali, očakávali však, že dosiahne 6,9 %. Na porovnanie, vo februári klesla aktivita o 3 % a v januári o 4,1 %. Nepriaznivé údaje tak poukazujú na dôsledky reštriktívnej politiky libertariánskeho prezidenta Javiera Mileiho, ktorý prezidentský úrad prevzal v decembri minulého roka.



Milei po nástupe do úradu spustil rozsiahle úsporné opatrenia s cieľom dostať extrémnu infláciu pod kontrolu. Tá za apríl dosiahla medziročne 289,40 %, čo je najvyššia miera inflácie od februára 1991. V medzimesačnom porovnaní sa však spomalila a prvýkrát za pol roka dosiahla jednocifernú hodnotu.



Pokles ekonomickej aktivity zaznamenalo v marci deväť sektorov. Najvýraznejší, ktorý dosiahol takmer 30 %, zaznamenalo stavebníctvo. Nasledoval výrobný sektor s poklesom o 19,6 %, uviedol INDEC. Údaje o vývoji ekonomickej aktivity sú považované za predbežný indikátor vývoja hrubého domáceho produktu (HDP).