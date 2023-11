Ekonomická aktivita v Číne sa v novembri spomalila

Peking 30. novembra (TASR) - Rast ekonomickej aktivity v Číne sa v novembri spomalil. Dôvodom bol najmä pokles vo výrobe, už druhý mesiac po sebe, aj spomalenie nevýrobného sektora. Ukázal to vo štvrtok oficiálny prieskum čínskeho štatistického úradu. To poukazuje na slabý dopyt napriek rôznym stimulačným opatreniam vlády. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa prieskumu kombinovaný index nákupných manažérov, ktorý zahŕňa výrobný aj nevýrobný sektor v Číne, sa v novembri znížil na 50,4 bodu z 50,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najmenšia hodnota od decembra 2022, ale udržala sa nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Z oficiálneho prieskumu ďalej vyplýva, že PMI výrobného sektora v Číne v novembri klesol na 49,4 bodu z októbrových 49,5 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že aspoň mierne stúpne, na 49,6 bodu. Hodnota tohto indexu sa tak už druhý mesiac v rade pohybuje pod hranicou 50 bodov.



Čiastkový index nových objednávok sa pritom znížil a klesli aj subindexy pre zásoby surovín a zamestnanosť.



A zároveň PMI nevýrobného sektora sa v novembri znížil na 50,2 z 50,6 bodu v októbri, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že sa zvýši na 51,1 bodu. Novembrová hodnota indexu je najnižšia za 11 mesiacov.



Tieto údaje signalizujú, že zotavovanie čínskej ekonomiky po pandémii ochorenia COVID-19 zoslablo uprostred dlhotrvajúcej krízy v realitnom sektore, deflačných rizík a rastúcich vonkajších protivetrov. Peking sa v uplynulých mesiacoch snažil podporiť ekonomickú aktivitu zvýšením investícií do infraštruktúry. Aj centrálna banka zaviedla od júna celý rad opatrení vrátane mierneho zníženia úrokových sadzieb a veľkých peňažných injekcií.



Analytici predpovedajú čínskej ekonomike tento rok rast o približne 5 %.