Ekonomická aktivita v eurozóne sa prepadla na historické minimum

Brusel 24. marca (TASR) - Ekonomická aktivita v eurozóne sa v marci prepadla na historické minimum. Na príčine je pandémia nového koronavírusu, ktorá sa rozšírila po celej Európe. Mnohé krajiny vyhlásili blokády a výsledkom sú zatvorené obchody, reštaurácie, úrady a zastavenie výroby vo firmách. Ukázal to v utorok prieskum spoločnosti IHS Markit.



Podľa predbežných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v marci prepadol na 31,4 bodu z 51,5 bodu vo februári. To bol najstrmší medzimesačný pokles a zároveň a najnižšia hodnota indexu od začiatku týchto prieskumov v júli 1998.



Predchádzajúce historické minimum bolo zaznamenané vo februári 2009, keď index dosiahol 36,2 bodu. Hodnota indexu nižšia ako 50 bodov signalizuje, že dané odvetvie nerastie, ale klesá.



Pandémia obzvlášť tvrdo zasiahla sektor služieb, najmä odvetvia orientované na spotrebiteľov, ako sú cestovný ruch a reštaurácie. Prieskum odhalil, že PMI tohto dominantného sektora eurozóny sa v marci znížil na 28,4 z 52,6 bodu vo februári, čím prekonal predchádzajúce minimum na úrovni 39,2 bodu z februára 2009.



Vo výrobnom sektore tiež došlo k poklesu aktivity, ale o niečo miernejšiemu. Konkrétne sa PMI výrobného sektora tento mesiac znížil na 44,8 zo 49,2 bodu vo februári. To je jeho najnižšia hodnota za 92 mesiacov, od júla 2012.



Čo sa týka kľúčových krajín eurozóny, najstrmšie sa prepadol PMI Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky bloku, a to na 30,2 bodu z 52 bodov. Dôvodom bol rekordný pokles aktivity v sektore služieb sprevádzaný najstrmším pádom priemyselnej výroby od marca 2009.



PMI Nemecka sa v marci znížil na 37,2 z 50,7 bodu vo februári, čo je síce miernejší pokles ako vo Francúzsku, ale stále najnižší index od februára 2009. V Nemecku došlo k rekordnému zhoršeniu aktivity v sektore služieb a najväčšiemu poklesu výrobnej produkcie od júla 2012.



Zvyšok eurozóny zaznamenal ešte prudší pokles ako vo Francúzsku a Nemecku v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



"Aktivita podnikov v celej eurozóne v marci skolabovala do takej miery, že to prekonalo aj kolaps zaznamenaný v čase kulminácie globálnej finančnej krízy,“ skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



„K prudkým poklesom došlo vo Francúzsku, Nemecku a vo zvyšku eurozóny, pretože vlády prijali tvrdé opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu,“ dodal.



Marcová hodnota indexu PMI podľa neho naznačuje, že sa hrubý domáci produkt eurozóny v 1. štvrťroku zníži medzikvartálne o približne 2 %. Upozornil, že tento pokles sa pravdepodobne ešte prehĺbi, keďže v nadchádzajúcich mesiacoch môže byť zavedená ešte drastickejšia politika v oblasti boja proti vírusu.