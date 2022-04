Brusel 22. apríla (TASR) - Ekonomická aktivita v eurozóne v apríli nečakane vzrástla. Prispelo k tomu oživenie sektora služieb po uvoľnení obmedzení na zastavenie variantu omikron nového koronavírusu, ktoré pomohlo vykompenzovať spomaľovanie výrobného sektora. Ale zvyšovanie cien energií a vstupných surovín, ako aj invázia Ruska na Ukrajinu naďalej ohrozujú zotavovanie hospodárstva eurozóny. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov S&P Global.



Nábor nových zamestnancov sa v apríli tiež zvýšil, rovnako ako očakávania podnikov v súvislosti s budúcim vývojom, aj keď na ich aktuálne vyhliadky vrhajú tieň vojna na Ukrajine, rastúce ceny a pretrvávajúci vplyv pandémie, ktoré naďalej tlmili optimizmus najmä vo výrobe. Ceny za tovary a služby medzitým v apríli vzrástli bezprecedentným tempom, upozornila spoločnosť S&P Global.



Podľa výsledkov prieskumu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v apríli zvýšil na 55,8 bodu z 54,9 bodu v marci. To prekvapilo ekonómov, ktorí očakávali pokles indexu na 53,9 bodu.



Aprílový rast v súkromnom sektore bol najväčší za sedem mesiacov. Podporilo ho zotavovanie sektora služieb. PMI tohto dominantného odvetvia eurozóny totiž v apríli vzrástol až na 57,7 bodu z 55,6 bodu v marci a dosiahol najvyššiu hodnotu za osem mesiacov, od augusta 2021.



Aj tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí počítali s poklesom PMI služieb na 55 bodov. Prispelo k tomu najmä oživenie v oblasti cestovného ruchu a rekreácie, kde bol zaznamenaný bezprecedentný nárast aktivity.



Vo výrobnom sektore sa však podľa predbežných údajov aktivita v apríli opäť znížila, a to na 55,3 bodu z marcových 56,5 bodu. Toto odvetvie brzdí nedostatok surovín a komponentov a rast vstupných cien.



"V apríli bolo vidieť dvojrýchlostný vývoj ekonomiky eurozóny," skonštatoval hlavný ekonóm S&P Global Chris Williamson. Poukázal pritom na fakt, že zatiaľ čo výrobu brzdia pretrvávajúce problémy s dodávkami, rastúcimi cenami a tiež známky obmedzovania nákupov, uvoľnenie pandemických obmedzení prinieslo na druhej strane rekordný nárast výdavkov na činnosti, ako sú cestovanie a rekreácia.



Spoločné pre oba sektory však bolo ďalšie prudké zvýšenie nákladov spôsobené prudko rastúcimi cenami energií, surovín aj zvyšovaním miezd. Priemerné ceny tovarov a služieb vzrástli v apríli bezprecedentným tempom, keďže firmy tieto vyššie náklady preniesli na zákazníkov. To vysiela znepokojivý signál v súvislosti s inflačnými tlakmi, poznamenal Williamson.



Upozornil však, že hoci eurozóna začala 2. štvrťrok na pevnejšom základe, ako sa očakávalo, keďže sa nenaplnili odhady o spomalení jej aktivity, slabnúci výrobný sektor predstavuje problém. A problémom sú tiež neustále rastúce životné náklady, ktoré môžu v budúcnosti viesť k prudkému ochladeniu sektora služieb.



Čo sa týka najväčších ekonomík eurozóny, kombinovaný PMI Nemecka klesol v apríli na 54,5 z marcových 55,1 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota za tri mesiace, ale viac než 54,1 bodu, ktoré očakávali analytici.



Ale PMI druhej najväčšej ekonomiky regiónu - Francúzska sa zvýšil na 57,5 z marcových 56,3 bodu, čo predstavuje 51-mesačné maximum.