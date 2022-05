Brusel 4. mája (TASR) - Ekonomická aktivita v eurozóne v apríli vzrástla, keďže jej dominantný sektor služieb podporilo ďalšie uvoľnenie obmedzení spojených s ochorením COVID-19. To vykompenzovalo spomalenie rastu vo výrobnom sektore. TASR o tom informuje na základe spresnených výsledkov prieskumu spoločnosti S&P Global.



Tie ukázali, že kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov sa v apríli zvýšil na 55,8 bodu z marcových 54,9 bodu. Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom. Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov znamená rast v danom odvetví.



„Ekonomika eurozóny ukázala prekvapivú odolnosť voči vojne medzi Ukrajinou a Ruskom vďaka oživeniu aktivity v sektore služieb, keďže opatrenia na zastavenie pandémie nového koronavírusu sa v priebehu apríla ďalej uvoľňovali,“ povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm v S&P Global.



Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že PMI dominantného sektora služieb minulý mesiac stúpol na 57,7 z 55,6 bodu, čo bola jeho najvyššia hodnota od augusta 2021. Ale zároveň PMI výrobného sektora eurozóny v apríli klesol na 15-mesačné minimum 55,5 bodu.



Po uvoľnení pandemických obmedzení sa život v eurozóne vrátil do určitej formy normálu, optimizmus sa tak zlepšil a čiastkový index očakávaní v obchode a službách vzrástol na 62,3 zo 60,8 bodu.



Firmy však stále čelia prudko rastúcim nákladom a preniesli časť tohto bremena na spotrebiteľov, takže index výstupných cien vzrástol na 68,5 zo 65,7 bodu, čo je jeho najvyššia hodnota od začiatku zbierania týchto údajov koncom roka 2002.



To pravdepodobne zvýši stávky na to, že Európska centrálna banka (ECB) sprísni svoju politiku, keďže inflácia v euroregióne sa minulý mesiac vyšplhala na 7,5 %, čo je takmer štvornásobok 2-percentného cieľa ECB.



"Kombinácia silnejšieho profilu rastu v 2. štvrťroku a pretrvávajúceho zrýchľovania inflácie prispeje k špekuláciám, že by ECB mohla začať zvyšovať úrokové sadzby už na svojom júlovom zasadnutí," povedal Williamson.



Čo sa týka najväčších ekonomík eurozóny, najvyšší kombinovaný PMI dosiahlo po spresnení v apríli Francúzsko, a to 57,6 bodu (57,5 bodu pri rýchlom odhade a 51-mesačné maximum). Nasledovali Španielsko s 55,7 bodu (dvojmesačné maximum), Taliansko s 54,5 bodu (štvormesačné maximum) a Nemecko s 54,3 bodu (54,5 bodu pri rýchlom odhade a trojmesačné minimum).