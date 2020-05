Paríž 12. mája (TASR) - Ekonomická aktivita vo Francúzsku sa v apríli nepatrne zlepšila. Celková výkonnosť hospodárstva však stále zostáva pod "normálnou úrovňou" aj po tom, ako vláda začala uvoľňovať blokády, ktoré majú brániť šíreniu nového koronavírusu. Ukázal to v utorok prieskum centrálnej banky.



Podľa prieskumu v apríli bol výkon francúzskej ekonomiky približne 27 % pod normálnou úrovňou, čo je lepší výsledok ako 32 % pod normálom v marci.



Guvernér banky Francois Villeroy de Galhau pre rozhlasovú stanicu Inter povedal, že cieľom je dosiahnuť nárast výkonu o ďalších 10 bodov do konca mája.



Uviedol tiež, že dvojmesačná blokáda stála druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny zhruba 6 % jej ročného rastu.



Prieskum odhalil, že priemyselná výroba sa plošne znížila, keďže blokády trvali počas celého apríla. Medzi najmenej zasiahnuté odvetvia patrili minulý mesiac výroba potravín, chemikálií a farmaceutík.



Lídri francúzskeho priemyslu očakávajú čiastočné zotavenie svojich firiem v máji.



Zároveň sektor služieb zaznamenal v apríli výrazný pokles aktivity. Aj podnikatelia v službách už badajú pomalý začiatok zotavovania, pričom poukazujú na rozdiely medzi jednotlivými odvetviami.



Aktivitu v stavebníctve v apríli naďalej ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu, ale v menšej miere ako v marci. A hoci sa očakáva výrazné oživenie stavebnej činnosti, podnikatelia pripomínajú, že to nevykompenzuje vzniknuté straty.