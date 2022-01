Ekonomická dôvera v eurozóne klesla na 9-mesačné minimum

Brusel 28. januára (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny v januári nečakane klesla a dosiahla deväťmesačné minimum. Dôvodom bolo zhoršenie takmer všetkých čiastkových komponentov s výnimkou maloobchodu, pre slabšie vyhliadky ekonomiky bloku na začiatku roka v súvislosti s variantom omikron nového koronavírusu. Ukázal to najnovší prieskum Európskej komisie (EK).



Podľa výsledkov prieskumu sa kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v regióne, indikátor ekonomického sentimentu (IES), v januári znížil na 112,7 bodu z decembrových 113,8 bodu. Analytici pritom odhadovali, že stúpne na 114,5 bodu.



Pokles celkového indexu bol spôsobený najmä menším optimizmom v priemysle. Čiastkový index dôvery v priemysle eurozóny sa pritom v januári znížil na sedemmesačné minimum 13,9 bodu z decembrových 14,6 bodu, namiesto zvýšenia na 15 bodov, ktoré predpovedali analytici.



Podobne aj index sentimentu v službách sa prepadol, a to na deväťmesačné minimum 9,1 z 10,9 bodu v decembri, čo je horší výsledok ako očakávaná úroveň 10,3 bodu, a v stavebníctve klesol na 8,1 z 10,1 bodu pred mesiacom.



Aj index spotrebiteľskej dôvery sa mierne znížil, na -8,5 z -8,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Len v maloobchode sa aj v januári zvýšila dôvera, a to na 3,8 z 1,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Indikátor očakávaní v oblasti zamestnanosti však už druhý mesiac po sebe mierne klesol, a to o 0,2 bodu na 113,3 bodu v januári.