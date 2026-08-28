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Ekonomická dôvera v eurozóne vzrástla najvyššie od januára
Zlepšeniu dôvery pomohli nádeje firiem a spotrebiteľov, že šesť mesiacov trvajúca vojna v Iráne sa vyrieši.
Autor TASR
Brusel 28. augusta (TASR) - Ekonomická dôvera v eurozóne sa v auguste zvýšila na najvyššiu úroveň od januára. Index nálady v ekonomike, ktorý zostavuje Európska komisia, sa posilnil už štvrtý mesiac v rade, a to na úroveň 98,4 bodu z júlových 97,1. Zároveň prekonal očakávania, že stúpne len na 97,5 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zlepšeniu dôvery pomohli nádeje firiem a spotrebiteľov, že šesť mesiacov trvajúca vojna v Iráne sa vyrieši. Dôvera sa zvýšila vo všetkých odvetviach. Jej ukazovateľ v sektore spracovateľského priemyslu sa zlepšil na -5,3 bodu z úrovne -6,1 bodu, v odvetví služieb stúpol na 5,8 bodu z 5,1 bodu, v maloobchode na -5,7 bodu z -6,8 bodu a v stavebníctve na -5 bodov z -5,2 bodu.
Ukazovateľ nálady spotrebiteľov v eurozóne sa v auguste posilnil na -15,5 bodu z júlových -15,9 bodu. Jeho hodnota sa zlepšila už štvrtý mesiac v rade a dostala sa najvyššie od februára. Spotrebitelia menej pesimisticky hodnotili doterajšiu finančnú situáciu svojich domácností a očakávajú jej zlepšenie. Oslabili sa však ich nákupné zámery a zhoršili sa aj ich predpoklady týkajúce sa širšieho ekonomického výhľadu.
Zlepšeniu dôvery pomohli nádeje firiem a spotrebiteľov, že šesť mesiacov trvajúca vojna v Iráne sa vyrieši. Dôvera sa zvýšila vo všetkých odvetviach. Jej ukazovateľ v sektore spracovateľského priemyslu sa zlepšil na -5,3 bodu z úrovne -6,1 bodu, v odvetví služieb stúpol na 5,8 bodu z 5,1 bodu, v maloobchode na -5,7 bodu z -6,8 bodu a v stavebníctve na -5 bodov z -5,2 bodu.
Ukazovateľ nálady spotrebiteľov v eurozóne sa v auguste posilnil na -15,5 bodu z júlových -15,9 bodu. Jeho hodnota sa zlepšila už štvrtý mesiac v rade a dostala sa najvyššie od februára. Spotrebitelia menej pesimisticky hodnotili doterajšiu finančnú situáciu svojich domácností a očakávajú jej zlepšenie. Oslabili sa však ich nákupné zámery a zhoršili sa aj ich predpoklady týkajúce sa širšieho ekonomického výhľadu.