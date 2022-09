Ekonomická nálada bola v septembri najnižšia od marca minulého roku

Bratislava 29. septembra (TASR) - Ekonomická nálada na Slovensku sa naďalej zhoršuje, v septembri 2022 bola najnižšia od marca minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celková ekonomická nálada na Slovensku sa zhoršila aj v septembri, sezónne očistený indikátor ekonomického sentimentu (IES) medzimesačne klesol o 1,2 bodu na hodnotu 89,7 bodu. Aktuálna hodnota IES bola pesimistickejšia aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, klesla o 10,4 bodu. Za dlhodobým priemerom tak zaostávala o 12,8 bodu.



Indikátor dôvery v priemysle (sezónne upravený) sa po troch mesiacoch poklesu v septembri znova medzimesačne zvýšil. K rastu o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -7,7 prispel najmä očakávaný rast priemyselnej produkcie, predovšetkým vo výrobe dopravných prostriedkov a strojov, ale aj zariadení inde nezaradených.



Dôvera v službách klesá, indikátor dôvery prvýkrát po 17 mesiacoch dosiahol zápornú hodnotu. Pri medzimesačnom poklese o 1,4 bodu klesol na úroveň -0,7 vplyvom zhoršenia oboch indikátorov dopytu. V dopyte za posledné tri mesiace kleslo hodnotenie o 6 bodov na hodnotu -4 a v očakávanom dopyte o 2 body na hodnotu 11.



Indikátor dôvery v obchode sa v septembri v porovnaní s augustom držal na rovnakej úrovni (23). Respondenti očakávali nárast podnikateľských aktivít, predovšetkým v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel a v špecializovaných predajniach maloobchodu so zariadeniami pre IT. Zároveň však predpokladali nárast cien tovarov, a to najmä v špecializovaných predajniach maloobchodu s pohonnými látkami.



Dôvera v stavebníctve sa oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenila, sezónne upravený indikátor dôvery zotrval na úrovni -12. Vývoj ovplyvnilo zhoršenie celkovej úrovne objednávok, to však bolo eliminované priaznivým hodnotením očakávanej zamestnanosti.



Pesimistické vnímanie spotrebiteľskej atmosféry na Slovensku pretrváva, indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) padol v septembri na úroveň -34,1. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa znížil o 4,7 bodu, pričom jeho hodnota klesá už piaty mesiac po sebe. Medzimesačne najviac vzrástli obavy z očakávaného vývoja nezamestnanosti. Zvýšili sa však aj obavy z očakávanej celkovej hospodárskej situácie, finančnej situácie domácností a s ňou súvisiacich úspor domácností.