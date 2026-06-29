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Ekonomická nálada na Slovensku sa v júni zhoršila
Indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 2,3 bodu na úroveň 97,8.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Ekonomická nálada na Slovensku sa v júni 2026 po dvoch mesiacoch zlepšovania opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 2,3 bodu na úroveň 97,8. Negatívne odozvy prišli z podnikateľského prostredia v oblasti priemyslu, obchodu a stavebníctva. Naopak, podnikatelia v službách boli naladení optimistickejšie, rovnako ako aj spotrebitelia. Ekonomická nálada bola v júni priaznivejšia ako v rovnakom období minulého roka o 1,8 bodu. Za dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva, aktuálne o 7,9 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v júni klesol o 7,3 bodu na hodnotu -6,7. Vývoj indikátora ovplyvnil všetky tri ukazovatele. Pokles očakávanej produkcie na najbližšie tri mesiace (najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov a dopravných prostriedkov), rast zásob (najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov) a pokles objednávok (hlavne vo výrobe drevených a papierových výrobkov a počítačov, elektronických a optických výrobkov).
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v júni vzrástol o 2,7 bodu na hodnotu 9,7 bodu. Oproti minulému mesiacu nastalo zlepšenie v dvoch ukazovateľoch indikátora. Zlepšili sa hodnotenia dopytu a očakávaného dopytu. Zlepšenie nastalo v očakávanom dopyte predovšetkým v administratívnych a podporných službách, nárast dopytu očakávajú taktiež v administratívnych a podporných službách. Podnikateľská situácia za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom zhoršila.
Indikátor dôvery v obchode za jún klesol oproti máju o 3,3 bodu na hodnotu -1,3. Zhoršenie nastalo v dvoch z troch ukazovateľov indikátora. Respondenti hodnotili negatívne trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace, ako aj stav zásob. Podnikateľské aktivity sa zhoršili najmä u respondentov pôsobiacich v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach, ako aj v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach. Zásoby tovarov sa zvýšili predovšetkým v predaji motorových vozidiel a v maloobchode so zariadeniami pre IT v špecializovaných predajniach. Očakávané podnikateľské aktivity boli hodnotené pozitívne.
V júni sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 3 body na -4,5 najmä vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Podnikatelia taktiež očakávajú nepriaznivejší vývoj zamestnanosti najmä v podnikoch realizujúcich inžinierske stavby.
Slovenskí spotrebitelia boli v júni oproti máju menej skeptickí. Po zlepšení o jeden bod bol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) na úrovni -27,3. Za hodnotou dlhodobého priemeru však naďalej zaostáva, aktuálne o 7,4 bodu. Spotrebitelia boli optimistickejší vo všetkých štyroch zložkách indikátora. Priaznivejší videli vývoj nastávajúcej finančnej situácie, ako aj celkovej hospodárskej situácie. Mierne optimistickejšie hodnotili aj vývoj nezamestnanosti a budúcich úspor.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v júni klesol o 7,3 bodu na hodnotu -6,7. Vývoj indikátora ovplyvnil všetky tri ukazovatele. Pokles očakávanej produkcie na najbližšie tri mesiace (najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov a dopravných prostriedkov), rast zásob (najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov) a pokles objednávok (hlavne vo výrobe drevených a papierových výrobkov a počítačov, elektronických a optických výrobkov).
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v júni vzrástol o 2,7 bodu na hodnotu 9,7 bodu. Oproti minulému mesiacu nastalo zlepšenie v dvoch ukazovateľoch indikátora. Zlepšili sa hodnotenia dopytu a očakávaného dopytu. Zlepšenie nastalo v očakávanom dopyte predovšetkým v administratívnych a podporných službách, nárast dopytu očakávajú taktiež v administratívnych a podporných službách. Podnikateľská situácia za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom zhoršila.
Indikátor dôvery v obchode za jún klesol oproti máju o 3,3 bodu na hodnotu -1,3. Zhoršenie nastalo v dvoch z troch ukazovateľov indikátora. Respondenti hodnotili negatívne trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace, ako aj stav zásob. Podnikateľské aktivity sa zhoršili najmä u respondentov pôsobiacich v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach, ako aj v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach. Zásoby tovarov sa zvýšili predovšetkým v predaji motorových vozidiel a v maloobchode so zariadeniami pre IT v špecializovaných predajniach. Očakávané podnikateľské aktivity boli hodnotené pozitívne.
V júni sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 3 body na -4,5 najmä vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Podnikatelia taktiež očakávajú nepriaznivejší vývoj zamestnanosti najmä v podnikoch realizujúcich inžinierske stavby.
Slovenskí spotrebitelia boli v júni oproti máju menej skeptickí. Po zlepšení o jeden bod bol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) na úrovni -27,3. Za hodnotou dlhodobého priemeru však naďalej zaostáva, aktuálne o 7,4 bodu. Spotrebitelia boli optimistickejší vo všetkých štyroch zložkách indikátora. Priaznivejší videli vývoj nastávajúcej finančnej situácie, ako aj celkovej hospodárskej situácie. Mierne optimistickejšie hodnotili aj vývoj nezamestnanosti a budúcich úspor.