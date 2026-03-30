Ekonomická nálada na Slovensku sa v marci 2026 opäť zhoršila
K zhoršeniu nálady došlo takmer vo všetkých zložkách indikátora.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Slovenskí podnikatelia a spotrebitelia boli v marci 2026 oproti predchádzajúcemu mesiacu naladení pesimistickejšie. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 2,5 bodu na hodnotu 95, čo je najnižšia úroveň za posledných päť mesiacov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ekonomická nálada sa zhoršila aj v medziročnom porovnaní, a to o 4,6 bodu. Naďalej zaostáva aj za dlhodobým priemerom, aktuálne o 10,7 bodu.
K zhoršeniu nálady došlo takmer vo všetkých zložkách indikátora. Pesimistickí boli hlavne podnikatelia v obchode a službách. Nálada sa však zhoršila aj medzi podnikateľmi v priemysle a u spotrebiteľov. Mierny optimizmus prejavili len podnikatelia v stavebníctve.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v marci klesol o jeden bod na hodnotu -3,3. Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne rast zásob hotových výrobkov, a to najmä vo výrobe dopravných prostriedkov. Hodnotenia celkovej úrovne objednávok a očakávanej priemyselnej produkcie, naopak, vzrástli.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v marci tohto roka klesol o 4 body na hodnotu -3,7. Oproti minulému mesiacu nastalo zhoršenie v dvoch ukazovateľoch - dopyt za posledné tri mesiace a očakávaný dopyt, kde zhodne najväčší prepad zaznamenali umenie, zábava a rekreácia. Podnikateľská situácia sa naopak zlepšila, najväčší nárast hlásili činnosti v oblasti nehnuteľností.
Indikátor dôvery v obchode za marec klesol oproti februáru o päť bodov na hodnotu 1. Pesimistickejší boli respondenti pri dvoch z troch zložiek indikátora, a to pri súčasných, aj očakávaných podnikateľských aktivitách. Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotili negatívne najmä respondenti pôsobiaci v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach. Pri očakávaných podnikateľských aktivitách respondenti prejavili pesimizmus najmä v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel. Priaznivejšie sa vyvíjala situácia pri zásobách tovaru.
V marci sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 2,5 bodu na -3 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Podnikatelia zároveň očakávajú priaznivejší vývoj zamestnanosti, predovšetkým v podnikoch zameraných na realizáciu inžinierskych stavieb.
Slovenskí spotrebitelia, po minulomesačnom miernom zlepšení, opäť prejavili výraznú nedôveru v ekonomiku našej krajiny. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) bol najnižší za posledné tri roky. Pri medzimesačnom poklese o 3,2 bodu padol na úroveň -28,2. Za dlhodobým priemerom aktuálne zaostáva o 8,3 bodu. Dôvera spotrebiteľov pritom klesla len v dvoch zo štyroch zložiek indikátora, pokles bol však výrazný. Spotrebitelia negatívnejšie vnímali vývoj celkovej hospodárskej situácie, ale aj nezamestnanosti. Nepatrný optimizmus prejavili pri hodnotení vývoja financií v ich domácnostiach, a to ako celkovej finančnej situácie, tak aj predpokladaných úspor.
K zhoršeniu nálady došlo takmer vo všetkých zložkách indikátora. Pesimistickí boli hlavne podnikatelia v obchode a službách. Nálada sa však zhoršila aj medzi podnikateľmi v priemysle a u spotrebiteľov. Mierny optimizmus prejavili len podnikatelia v stavebníctve.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v marci klesol o jeden bod na hodnotu -3,3. Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne rast zásob hotových výrobkov, a to najmä vo výrobe dopravných prostriedkov. Hodnotenia celkovej úrovne objednávok a očakávanej priemyselnej produkcie, naopak, vzrástli.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v marci tohto roka klesol o 4 body na hodnotu -3,7. Oproti minulému mesiacu nastalo zhoršenie v dvoch ukazovateľoch - dopyt za posledné tri mesiace a očakávaný dopyt, kde zhodne najväčší prepad zaznamenali umenie, zábava a rekreácia. Podnikateľská situácia sa naopak zlepšila, najväčší nárast hlásili činnosti v oblasti nehnuteľností.
Indikátor dôvery v obchode za marec klesol oproti februáru o päť bodov na hodnotu 1. Pesimistickejší boli respondenti pri dvoch z troch zložiek indikátora, a to pri súčasných, aj očakávaných podnikateľských aktivitách. Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotili negatívne najmä respondenti pôsobiaci v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach. Pri očakávaných podnikateľských aktivitách respondenti prejavili pesimizmus najmä v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel. Priaznivejšie sa vyvíjala situácia pri zásobách tovaru.
V marci sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 2,5 bodu na -3 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Podnikatelia zároveň očakávajú priaznivejší vývoj zamestnanosti, predovšetkým v podnikoch zameraných na realizáciu inžinierskych stavieb.
Slovenskí spotrebitelia, po minulomesačnom miernom zlepšení, opäť prejavili výraznú nedôveru v ekonomiku našej krajiny. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) bol najnižší za posledné tri roky. Pri medzimesačnom poklese o 3,2 bodu padol na úroveň -28,2. Za dlhodobým priemerom aktuálne zaostáva o 8,3 bodu. Dôvera spotrebiteľov pritom klesla len v dvoch zo štyroch zložiek indikátora, pokles bol však výrazný. Spotrebitelia negatívnejšie vnímali vývoj celkovej hospodárskej situácie, ale aj nezamestnanosti. Nepatrný optimizmus prejavili pri hodnotení vývoja financií v ich domácnostiach, a to ako celkovej finančnej situácie, tak aj predpokladaných úspor.