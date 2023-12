Ekonomická nálada podnikateľov aj spotrebiteľov sa v decembri zlepšila

Bratislava 29. decembra (TASR) - Nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v poslednom mesiaci roka zlepšila u väčšiny podnikateľov aj medzi spotrebiteľmi. Napriek tomu bol nárast indikátora ekonomického sentimentu (IES) len mierny o 0,4 bodu, keď sa dostal na úroveň 96,3. Zlepšili sa hodnotenia pri štyroch z piatich zložiek indikátora, a to v stavebníctve, obchode, priemysle a u spotrebiteľov. K zhoršeniu nálady došlo len medzi podnikateľmi v službách, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V porovnaní so situáciou pred rokom bola ekonomická nálada priaznivejšia o 7,5 bodu, zaostávanie za dlhodobým priemerom sa zmiernilo na 5,7 bodu. Spotrebitelia, ktorých dôvera dosiahla najvyššiu úroveň za posledné takmer štyri roky, očakávajú zlepšenie celkovej hospodárskej situácie, finančnej situácie domácností a aj vývoj nezamestnanosti. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery sa zvýšil o 1,4 bodu a posunul sa na úroveň -14,9.



Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).



Najvýraznejšie, a to o 5,5 bodu na hodnotu -9, vzrástol v porovnaní s novembrom sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve. Respondenti priaznivejšie hodnotili celkovú úroveň objednávok, ako aj očakávanú zamestnanosť, v oboch prípadoch, najmä v podnikoch realizujúcich inžinierske stavby.



Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v decembri vzrástol o 1,3 bodu na hodnotu -4,7. V obchode v decembri stúpol medzimesačne indikátor dôvery o 4 body na hodnotu 6,7 a sezónne očistený indikátor dôvery v službách klesol o 2,7 bodu na hodnotu 7. Podnikatelia v tomto odvetví negatívnejšie hodnotili najmä dopyt za posledné tri mesiace, a to predovšetkým v informáciách a komunikácii.