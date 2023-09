Ekonomická nálada sa v septembri medzimesačne výraznejšie nezmenila

Bratislava 28. septembra (TASR) - Ekonomická nálada podnikateľov a spotrebiteľov na Slovensku sa v septembri 2023 oproti predchádzajúcemu mesiacu výraznejšie nezmenila. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) sa znížil len veľmi nepatrne, a to o 0,3 bodu na úroveň 91,9. K zhoršeniu nálady prišlo pri troch z piatich zložiek indikátora, pesimistickejší boli podnikatelia v priemysle, stavebníctve a obchode. Výraznejšiemu prepadu celkového indikátora ekonomického sentimentu zabránilo pozitívnejšie hodnotenie podnikateľov v službách a medzi spotrebiteľmi. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Oproti situácii pred rokom bola ekonomická nálada priaznivejšia o 2,2 bodu. Za dlhodobým priemerom indikátor zaostáva len o 0,4 bodu.



Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave sa v septembri znížil o 6,6 bodu na hodnotu -9,3 vplyvom poklesu očakávanej priemyselnej produkcie. So zníženou výrobou rátajú najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, dopravných prostriedkov a v chemickom priemysle.



Indikátor dôvery v službách (sezónne očistený) v septembri vzrástol o 8 bodov a dosiahol hodnotu 3. Nárast sa zaznamenal vo všetkých troch indikátoroch. Podnikateľská situácia sa zlepšila hlavne v informáciách a komunikácii. Dopyt za posledné tri mesiace vzrástol najviac v ubytovacích a stravovacích službách, v nasledujúcich troch mesiacoch jeho nárast očakávajú najmä v doprave a skladovaní.



Indikátor dôvery v obchode sa oproti minulému mesiacu znížil o 2,7 bodu na hodnotu -1. Mínusovú hodnotu (stav, keď negatívne hodnotenia respondentov prevýšili pozitívne) tak dosiahol prvýkrát po troch rokoch. Respondenti negatívne hodnotili vývoj trendu podnikateľských aktivít, negatívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládali najmä v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach a predaji motorových vozidiel. Podnikatelia zároveň očakávajú pokles počtu zamestnancov, a to taktiež najmä v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.



Indikátor dôvery v stavebníctve (sezónne upravený) sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil o 4 body na -10. Klesli hodnotenia celkovej úrovne objednávok, najmä v podnikoch, ktoré realizujú výstavbu budov a špecializované stavebné práce. Podnikatelia zároveň avizujú znižovanie počtu zamestnancov.



Nálada slovenských spotrebiteľov bola v septembri najlepšia za posledné dva roky. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) zvýšil o 1,4 bodu na hodnotu -19,7. Dôvera spotrebiteľov sa zvýšila pri všetkých štyroch zložkách indikátora, najviac v očakávaniach priaznivejšieho vývoja celkovej hospodárskej situácie. Optimistickejšie však vnímajú aj vývoji nezamestnanosti a financií ich domácností, jednak celkovej finančnej situácie, ale aj tvorbu úspor.