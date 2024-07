Ekonomická spolupráca medzi Slovenskom a Uzbekistanom sa prehĺbi

Bratislava 18. júla (TASR) - Nová dohoda medzi SR a Uzbekistanom by mala posilniť ekonomickú spoluprácu medzi krajinami v mnohých oblastiach, predovšetkým v oblasti zelenej a jadrovej energie. Vyplýva to z návrhu dohody, ktorý tento týždeň predložila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) do medzirezortného pripomienkového konania.



Medzi hlavné oblasti potenciálnej spolupráce patrí okrem energetiky aj poľnohospodárstvo a potravinárstvo, zdravotníctvo a farmaceutický priemysel, výroba komponentov pre automobilový priemysel, budovanie dopravnej infraštruktúry, obranný a bezpečnostný priemysel, ťažobný priemysel a geológia, ekológia, výskum, vývoja vzdelávanie.



"Na základe článku 3 uvedenej dohody bude zriadená Slovensko-uzbecká spoločná komisia pre hospodársku spoluprácu v gescii Ministerstva hospodárstva SR, ktorá bude zameraná na koordináciu bilaterálnej ekonomickej spolupráce na úrovni orgánov štátnej správy vrátane podnikateľských subjektov," vyplýva z prekladacej správy.



V súčasnosti je Uzbekistan druhým najväčším obchodným partnerom Slovenska v rámci Strednej Ázie po Kazachstane. Obrat bilaterálnej obchodnej výmeny dosiahol v minulom roku objem 48,7 milióna eur, pričom slovenský vývoz do Uzbekistanu bol 43,7 milióna eur a dovoz z Uzbekistanu na Slovensko vo výške päť miliónov eur.