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Ekonomická správa o Slovensku odporúča zrušiť transakčnú daň
K zrýchleniu rastu v roku 2027 by malo prispieť najmä postupné odovzdávanie a spustenie nových kapacít v automobilovom priemysle, ktoré posilnia slovenský export.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. júna (TASR) - Rast hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7 % a v roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6 %. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila vo štvrtok. Organizácia v nej odporúča zrušenie transakčnej dane, väčšiu adresnosť pri energopomoci i trinástych dôchodkoch, ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku.
K zrýchleniu rastu v roku 2027 by malo prispieť najmä postupné odovzdávanie a spustenie nových kapacít v automobilovom priemysle, ktoré posilnia slovenský export. Domácu spotrebu a investície by zas mal mierne podporiť pokles inflácie v roku 2027 na úroveň 2,6 % a zníženie cien palív. Organizácia však zároveň upozorňuje, že domáci model postavený na automobilovom priemysle čelí vážnym globálnym výzvam, vrátane slabého európskeho dopytu a zavedenia 15-percentných ciel na autá zo strany USA.
„Hlavnou výzvou je teraz oživiť túto ekonomickú dynamiku, využiť mnohé príležitosti vrátane umelej inteligencie či zelených technológií a pripraviť pôdu pre nepretržitý a udržateľný rast. Náš hospodársky prehľad je už tradične nástrojom, ktorý čerpá zo skúseností iných krajín a prináša množstvo odporúčaní. Dúfame, že bude pre vládu užitočný pri jej vlastných úvahách,“ uviedol hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta pri predstavení správy na tlačovej konferencii v Bratislave.
Správa zároveň varuje pred vývojom verejných financií. Verejný dlh SR má podľa prognózy vzrásť zo 61,4 % HDP roku 2025 na 62,6 % HDP v roku 2026 a v roku 2027 dosiahnuť až 64,6 % HDP. Bez dodatočných reforiem by dlh krajiny mohol v dlhodobom horizonte prekročiť hranicu 100 % HDP.
OECD pre tento rok očakáva na Slovensku pretrvávanie zvýšenej inflácie na úrovni 4,2 %, pričom k výraznejšiemu poklesu dôjde v roku 2027. Miera nezamestnanosti by mala po minuloročnom poklese opäť mierne stúpnuť, a to na 5,9 % v tomto roku a na 6,0 % v roku 2027.
Strednodobá fiškálna konsolidácia by mala podľa OECD uprednostňovať škrty vo výdavkoch. Priestor pre zvýšenie príjmov OECD vidí v oblasti daní, ktoré menej deformujú trh. Odporúča zavedenie dane z nehnuteľnosti, ktorá by bola naviazaná na jej trhovú hodnotu a zrušenie rôznych sadzieb DPH. Namiesto znížených sadzieb, ktoré štát stoja 1,4 % HDP ročne, by mohli nízkopríjmové domácnosti dostávať adresnú pomoc.
K odporúčaniam OECD ohľadom adresnejších 13. dôchodkov a skrátenia rodičovskej dovolenky sa na tlačovej konferencii vyjadril minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). „Máme odporúčania a my si ich vážime, ale sú to zásadné veci, v ktorých určite nič meniť nebudeme,“ konštatoval. K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň uviedol, že ak by bola zrušená, výpadok príjmu by sa musel nahradiť inak.
K zrýchleniu rastu v roku 2027 by malo prispieť najmä postupné odovzdávanie a spustenie nových kapacít v automobilovom priemysle, ktoré posilnia slovenský export. Domácu spotrebu a investície by zas mal mierne podporiť pokles inflácie v roku 2027 na úroveň 2,6 % a zníženie cien palív. Organizácia však zároveň upozorňuje, že domáci model postavený na automobilovom priemysle čelí vážnym globálnym výzvam, vrátane slabého európskeho dopytu a zavedenia 15-percentných ciel na autá zo strany USA.
„Hlavnou výzvou je teraz oživiť túto ekonomickú dynamiku, využiť mnohé príležitosti vrátane umelej inteligencie či zelených technológií a pripraviť pôdu pre nepretržitý a udržateľný rast. Náš hospodársky prehľad je už tradične nástrojom, ktorý čerpá zo skúseností iných krajín a prináša množstvo odporúčaní. Dúfame, že bude pre vládu užitočný pri jej vlastných úvahách,“ uviedol hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta pri predstavení správy na tlačovej konferencii v Bratislave.
Správa zároveň varuje pred vývojom verejných financií. Verejný dlh SR má podľa prognózy vzrásť zo 61,4 % HDP roku 2025 na 62,6 % HDP v roku 2026 a v roku 2027 dosiahnuť až 64,6 % HDP. Bez dodatočných reforiem by dlh krajiny mohol v dlhodobom horizonte prekročiť hranicu 100 % HDP.
OECD pre tento rok očakáva na Slovensku pretrvávanie zvýšenej inflácie na úrovni 4,2 %, pričom k výraznejšiemu poklesu dôjde v roku 2027. Miera nezamestnanosti by mala po minuloročnom poklese opäť mierne stúpnuť, a to na 5,9 % v tomto roku a na 6,0 % v roku 2027.
Strednodobá fiškálna konsolidácia by mala podľa OECD uprednostňovať škrty vo výdavkoch. Priestor pre zvýšenie príjmov OECD vidí v oblasti daní, ktoré menej deformujú trh. Odporúča zavedenie dane z nehnuteľnosti, ktorá by bola naviazaná na jej trhovú hodnotu a zrušenie rôznych sadzieb DPH. Namiesto znížených sadzieb, ktoré štát stoja 1,4 % HDP ročne, by mohli nízkopríjmové domácnosti dostávať adresnú pomoc.
K odporúčaniam OECD ohľadom adresnejších 13. dôchodkov a skrátenia rodičovskej dovolenky sa na tlačovej konferencii vyjadril minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). „Máme odporúčania a my si ich vážime, ale sú to zásadné veci, v ktorých určite nič meniť nebudeme,“ konštatoval. K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň uviedol, že ak by bola zrušená, výpadok príjmu by sa musel nahradiť inak.