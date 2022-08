Ekonomické dôsledky vojny na Ukrajine bude Nemecko pociťovať roky

Berlín 24. augusta (TASR) - Ekonomické dôsledky ruskej útočnej vojny proti Ukrajine bude Nemecko pociťovať roky, povedal šéf berlínskeho inštitútu pre ekonomický výskum DIW Marcel Fratzscher v rozhovore pre agentúru Reuters. Dodal, že rast najväčšej európskej ekonomiky bude tento rok pre vojnu o 3 percentuálne body slabší.



Podľa Fratzschera ekonomika môže pociťovať následky vojny na Ukrajine až do roku 2025, keď sa očakáva, že Nemecko by sa mohlo úplne zbaviť závislosti od ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vojna na Ukrajine rozsiahlo poškodila nemeckú ekonomiku," uviedol Fratzscher. Hrubý domáci produkt (HDP) podľa neho zrejme vzrastie len o 1,5 % namiesto o 4,5 %, ako sa očakávalo ešte na začiatku roka.



Takisto následky inflácie, ktorú podporujú vysoké ceny energií, budú trvať približne rovnako dlho. Fratzscher však odmietol tvrdenia, že by to mohol byť dôvod obmedzenia rastu platov. Ich zvyšovanie zaostáva za infláciou, preto nehrozí roztočenie špirály rastu cien a miezd.