Ekonomické fórum: Svet čelí najzložitejšej situácii za celé desaťročia

Tchien-ťin 24. júna (TASR) - Svet čelí „najzložitejšej“ geopolitickej a ekonomickej situácii za celé desaťročia. Povedal to v utorok prezident Svetového ekonomického fóra (WEF) Borge Brende, pričom upozornil, že otrasy vo svete negatívne „ovplyvňujú globálny rast“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Je to najzložitejšie geopolitické a geoekonomické pozadie za uplynulé desaťročia. Ak sa nám nepodarí opäť oživiť rast, môžeme, žiaľ, zažiť dekádu slabšieho rastu,“ varoval Brende pred začiatkom multilaterálneho fóra WEF v severočínskom meste Tchien-ťin.



Fórum, ktoré sa začalo v utorok v čínskom prístavnom meste Tchien-ťin, si vyslúžilo si prezývku „letný Davos“. Ide o druhé najväčšie každoročné stretnutie tzv. nových šampiónov( Annual Meeting of the New Champions, AMNC) Svetového ekonomického fóra. Na podujatí sa zúčastňujú významní politici, podnikatelia a členovia akademickej obce spolu s inovátormi a zástupcami medzinárodných organizácií, médií a občianskej spoločnosti. Pokiaľ ide o politikov, svoju účasť potvrdilo najmenej 44 vysokých predstaviteľov približne z 30 krajín a regiónov.



Tohoročné, v poradí už 16. zasadanie AMNC sa koná krátko po zapojení USA do iránsko-izraelského konfliktu. A po mesiacoch globálnej colnej vojny, ktorú rozpútal americký prezident Donald Trump. Brende pre agentúru AFP povedal, že je ešte príliš skoro na predpovedanie vplyvu Trumpových ciel, a tiež, či sa skončia, pretože rokovania stále prebiehajú. „Myslím si, že verdikt ešte nie je jasný, ale tradičná globalizácia, ktorú sme zažili, sa teraz mení na iný systém,“ povedal. „To je nová kapitola, najmä preto, lebo obchod bol motorom hospodárskeho rastu,“ dodal. Brende varoval, že najnovší konflikt by mohol mať „veľmi negatívny vplyv“ na globálny hospodársky rast.



Svetová banka tento mesiac znížila svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu v tomto roku na 2,3 % z 2,7 % po podobnom kroku Medzinárodného menového fondu.



Stretnutie WEF v Tchien-ťine prichádza v neistom období pre čínsku ekonomiku, ktorá sa už roky trápi s krízou v sektore nehnuteľností a pomalými domácimi výdavkami. „Na Číne naozaj záleží,“ upozornil Brende, ktorý očakáva, že ázijská krajina sa tento rok bude podieľať na globálnom raste takmer 30 %. „Čína viac orientuje svoju ekonomiku smerom k digitálnemu obchodu, službám a teraz sa otvára aj rastúcej domácej spotrebe, čo je dôležité,“ poznamenal.



Vláda v Pekingu od konca minulého roka predstavila sériu agresívnych opatrení vrátane zníženia kľúčových sadzieb. Mnohí experti však zostávajú skeptickí, pokiaľ ide o to, či čínska ekonomika dokáže dosiahnuť oficiálny cieľ hospodárskeho rastu o približne 5 % vzhľadom na búrlivú obchodnú vojnu s USA.



Peking sa zameriava na nové technológie, ako je umelá inteligencia, ako na potenciálne zdroje budúceho rastu. „V minulosti bol obchod hnacou silou hospodárskeho rastu, ale nemožno vylúčiť, že nové technológie vrátane umelej inteligencie možno nahradia dôležitú úlohu obchodu,“ povedal Brende agentúre AFP s tým, že prevratné technológie môžu poskytnúť potrebný impulz produktivite.