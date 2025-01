Ekonomické fórum: Trump vyzval firmy investovať v USA, inak hrozia clá

Washington/Davos 23. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo svojom prvom prejave pred svetovými politikmi a biznismenmi od návratu do Bieleho domu vyzval firmy, aby investovali v USA, inak sa môžu pripraviť na uvalenie ciel. Zároveň sa posťažoval na vysoké ceny ropy a v súvislosti s tým uviedol, že bude tlačiť na Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby ich znížila. Informovala o tom agentúra DPA.



Trump, ktorý vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose virtuálne, vyhlásil, že "nie je lepšie miesto na podnikanie" než Spojené štáty. "Pre všetky firmy na svete mám veľmi jednoduchý odkaz: začnite vyrábať svoje produkty v Amerike a my vám poskytneme jedny z najnižších daní na svete. Ak však nebudete vyrábať v Amerike, čo je vaše právo, potom jednoducho budete musieť platiť clá. V rôznej výške, ale clá," dodal.



Zároveň povedal, že zvýši tlak na OPEC na čele so Saudskou Arábiou s cieľom znížiť ceny ropy, ktoré sú podľa neho príliš vysoké. "Požiadam Saudskú Arábiu a OPEC, aby náklady na ropu znížili. Je nutné ich stlačiť a, úprimne povedané, som prekvapený, že to neurobili už pred voľbami."