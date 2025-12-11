< sekcia Ekonomika
Ekonomické inštitúty zhoršili odhad rastu nemeckej ekonomiky
Ekonomický inštitút Ifo zhoršil svoju prognózu vývoja nemeckej ekonomiky v tomto roku, ako aj na roky 2026 a 2027.
Autor TASR
Berlín 11. decembra (TASR) - Nemecká ekonomika sa stabilizovala, naďalej však zotrváva vo fáze slabého rastu. Uviedli to vo štvrtok tri popredné nemecké ekonomické inštitúty, podľa ktorých ani vysoké fiškálne výdavky naplánované na budúci rok nebudú pre hospodárstvo predstavovať výrazný impulz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ekonomický inštitút Ifo zhoršil svoju prognózu vývoja nemeckej ekonomiky v tomto roku, ako aj na roky 2026 a 2027. Zatiaľ čo pôvodne počítal v roku 2025 s rastom o 0,2 %, teraz očakáva, že nemecká ekonomika vzrastie o 0,1 %.
Ešte výraznejšie zhoršenie prognózy oznámil Ifo na budúce dva roky. V prípade roka 2026 počíta inštitút s rastom o 0,8 % a v roku 2027 by ekonomika mala rast zrýchliť na 1,1 %. V obidvoch prípadoch je to však zhoršenie pôvodnej prognózy o 0,5 percentuálneho bodu.
„Nemecké hospodárstvo sa adaptuje iba veľmi pomaly,“ povedal šéf prognóz v Ifo Timo Wollmershäuser. Dodal, že firmy a v rámci nich najmä startupy doplácajú na rozsiahlu byrokraciu a zastaranú infraštruktúru.
Výrazný vplyv na nemeckú ekonomiku majú americké dovozné clá. Na základe odhadov Ifo zvýšené clá skrešú z rastu ekonomiky tento rok 0,3 percentuálneho bodu a v budúcom roku 0,6 percentuálneho bodu.
Aj Kielský inštitút pre svetové hospodárstvo odhaduje tohtoročný rast nemeckej ekonomiky na úrovni iba 0,1 %. V budúcom roku počíta so zrýchlením rastu na 1 %, avšak v pôvodnej prognóze očakával, že rast dosiahne 1,3 %. Opačne, v roku 2027 počíta s rastom o 1,3 %, čo je mierne zlepšenie odhadu, keďže pôvodne očakával, že rast dosiahne 1,2 %.
Inštitút však upozornil, že pozitívne čísla o vývoji ekonomiky v nasledujúcich dvoch rokoch, za ktorými budú čiastočne vládne stimuly a väčší počet pracovných dní, budú maskovať fakt, že základné podmienky pre rast hospodárstva sú naďalej slabé. „Samostatný vzostup ekonomiky bez pomoci vládnych stimulov je zatiaľ v nedohľadne,“ uvádza sa v správe Kielského inštitútu.
Podobne aj ekonomický inštitút RWI očakáva tento rok rast iba o 0,1 %, zatiaľ čo pôvodne počítal s rastom o 0,2 %. Rovnako zhoršil vyhliadky rastu na budúci rok. Predpokladal, že ekonomika vzrastie o 1,1 %, teraz očakáva, že to bude o 1 %. Na rok 2027 ponechal pôvodný odhad nezmenený, čo znamená, že naďalej očakáva rast o 1,4 %. Zároveň upozornil, že Berlín uvoľňuje verejné investície do infraštruktúry príliš pomaly na to, aby vykompenzoval slabý dopyt a klesajúce investície súkromného sektora.
