Ekonomické očakávania podnikateľov sa vlani medziročne zlepšili

Bratislava 29. januára (TASR) – Viac ako dve tretiny slovenských podnikateľov očakávali v minulom roku rovnaký alebo väčší obrat svojich spoločností ako v roku 2020. Zároveň nadpolovičná väčšina firiem predpokladala aj zachovanie alebo medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) z októbra až decembra minulého roka na vzorke 169 spoločností.



Výsledky prieskumu, ktorý komora pravidelne organizuje už od roku 1998, predstavil predseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič. "Pohľad účastníkov prieskumu na vlastné hospodárske výsledky v roku 2021 je pozitívnejší ako v roku 2020 a takisto vyznievajú aj predpoklady pre výsledky roku 2022," uviedol Vaškovič.



Až 61 % firiem očakávalo v minulom roku rast priemerných platov, 44 % predpokladalo zvýšenie tržieb a 38 % rátalo s medziročným rastom hospodárskeho výsledku po zdanení. V tomto roku by mali rásť priemerné mzdy podľa 69 % účastníkov prieskumu. Vyšší obrat očakáva 39 % respondentov a rast hospodárskeho výsledku po zdanení predpokladá 31 % firiem, pričom podobný podiel spoločností v týchto ukazovateľoch neočakáva zmenu.



Mierne sa, naopak, z pohľadu firiem zhoršilo vnímanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Podľa prieskumu z roku 2020 očakávalo zlepšenie podnikateľského prostredia v roku 2021 17 % respondentov, 45 % predpokladalo stagnáciu a 38 % jeho zhoršenie. V aktuálnom prieskume uviedlo očakávané zlepšenie podnikateľského prostredia v roku 2022 už iba 11 % respondentov. Stagnáciu alebo zhoršenie predpokladá 44 % a 45 % podnikateľov.



Pavol Ochotnický z Ekonomickej univerzity v Bratislave pripomenul, že kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 má tvar písmena "V" a v minulom roku už bolo vidieť náznaky oživenia. "Predpokladáme, že sa výkonnosť ekonomiky vráti už v roku 2022 na predkrízovú úroveň," uviedol Ochotnický. Slovensko, ale aj celý svet sa podľa neho naučili s pandémiou žiť. Oživeniu ekonomického rastu napomáha aj rastúca ekonomika našich hlavných obchodných partnerov, ako napríklad Nemecka či Česka, no základom pre ďalší rozvoj musí byť okrem iného aj stabilizácia cien energií.