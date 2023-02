Ekonomické straty zo zemetrasenia v Turecku, presiahnu 20 miliárd USD

Ankara/New York 14. februára (TASR) - Ekonomické straty spôsobené ničivými zemetraseniami v Turecku minulý týždeň pravdepodobne presiahnu 20 miliárd dolárov (18,59 miliardy eur). Odhadla to v utorok nadnárodná analytická spoločnosť Verisk Extreme Event Solutions. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Len zlomok zo škôd, pravdepodobne niečo vyše miliardy USD, je krytý poistením, uviedla analytická spoločnosť.



"Ničivé zemetrasenia spôsobili nielen rozsiahle fyzické škody, ale aj tragické straty na životoch v Turecku a Sýrii," uviedol Bill Churney, prezident Verisk Extreme Event Solutions.



Počet obetí zemetrasení už presiahol 35.000 osôb, pričom sa očakáva, že k tomuto tragickému súčtu pribudnú ďalšie desiatky tisíc obetí.



Spoločnosť Verisk pripomenula, že veľký rozdiel medzi poistenými a ekonomickými stratami v konečnom dôsledku znášajú vlády.



Agentúra Fitch Ratings nedávno uviedla, že náklady poisťovní na škody spôsobené zemetraseniami, ktoré zasiahli Turecko a Sýriu, by sa mali pohybovať okolo miliardy USD. To sa zhruba zhoduje s odhadom Verisk.



Zemetrasenia sú v Turecku pomerne bežné a napriek regulačným predpisom a normám v stavebníctve na ochranu pred zemetraseniami sú výsledky "zmiešané", napísala spoločnosť Verisk.



Stavby, ktoré sú v súlade so stavebnými predpismi, "fungujú relatívne dobre, zatiaľ čo mnohé iné utrpeli značné škody a zrútili sa počas zemetrasení," dodáva správa.



(1 EUR = 1,0759 USD)