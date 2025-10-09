< sekcia Ekonomika
Makovini:Ekonomické tigre si môžu ukrojiť z odchodu slovenských firiem
Podľa odborníčky nejde o to, aby slovenské firmy zo Slovenska odchádzali, ale aby mali dôvod zostať.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Aktuálne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie slovenských firiem bude v roku 2026 vplyvom tretieho konsolidačného balíčka ešte vyššie. Uviedla to Kristína Makovini, ekonomická riaditeľka spoločnosti Incorportas. Podľa ekonómky je to v prostredí, kde viaceré ekonomiky cielene uvoľňujú podmienky pre firmy a inovácie, krok opačným smerom a s reálnym rizikom, že domáce podniky budú hľadať stabilnejšie a lacnejšie destinácie.
„Keď podnikateľ vidí, že jeho efektívne daňové zaťaženie stúpa raketovo, zatiaľ čo v iných krajinách platí len pár percent, je to silný impulz pre odchod. Ekonomické tigre sveta si môžu ukrojiť z odchodu slovenských firiem, keďže majú stabilné prostredie, nízke dane a jasné pravidlá. Krajiny so stabilnými a priaznivými podmienkami pre podnikanie dosahujú vyššie pozície v indexe konkurencieschopnosti,“ spresnila Makovini.
Poznamenala, že podľa aktuálneho rebríčka svetového merania konkurencieschopnosti ekonomík pre rok 2025 (Institute for Management Development) sa Slovensko umiestnilo na 63. mieste, čo bol oproti minulému roku pokles o štyri priečky. Nižšie sa umiestnili už len ekonomiky ako Turecko, Nigéria či Venezuela.
„Ak chceme, aby slovenské firmy ostávali doma, potrebujeme menej byrokracie, stabilné a predvídateľné pravidlá a férové daňové prostredie. V dnešnej dobe nie je zložité založiť si alebo presunúť svoje podnikateľské aktivity napríklad do Dubaja či Singapuru alebo na Maltu, teda do krajín označovaných ako daňové raje,“ upozornila ekonómka.
Vysvetlila, že napríklad Dubaj zaviedol od 2024 prvýkrát v histórii korporátnu daň, ale napriek tomu zostal pre firmy vysoko konkurencieschopný. Má zavedenú nulovú daň zo zisku do približne 95.000 eur a 9 % nad touto hranicou. Startupy a malé podniky s obratom do asi 695.000 eur majú počas prechodného obdobia 0-percentú sadzbu. V Dubaji zároveň neexistuje daň z príjmu fyzických osôb, povinné sociálne a zdravotné odvody a procesy (registrácia, priznanie, platby) sú plne digitalizované cez Federal Tax Authority.
„Aj preto Dubaj eviduje podľa Dubai Chambers rekordný prílev nových slovenských spoločností,“ doplnila Makovini. Na druhej strane tretí konsolidačný balíček prináša zvýšenie dane z príjmov právnických osôb, rast odvodov pre SZČO, znižovanie výnimiek či zavedenie minimálnej dane.
Podľa odborníčky nejde o to, aby slovenské firmy zo Slovenska odchádzali, ale aby mali dôvod zostať. „Cieľom nie je, aby podnikatelia emigrovali. Naopak, mali by sme ich motivovať expandovať do zahraničia a zároveň rásť doma. Ak Slovensko nedokáže vytvoriť férové a stabilné podmienky, podnikatelia pôjdu tam, kde ich vítajú. A to by bola obrovská škoda pre celú našu ekonomiku,“ dodala ekonómka s tým, že napríklad aj Poľsko či Česko cielene nastavujú výhodné podmienky pre startupy a inovatívne podnikanie.
